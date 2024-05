Concert Muziekvereniging Crescendo in sporthal de Spont

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKENVELDEN | AFWISSELEND WEER

De zon gaan vandaag af en toe goed doorbreken, maar zeker vanochtend is er soms ook veel bewolking. Een enkel buitje is niet uit te sluiten maar de meeste tijd is het droog, de wind is zwak tot matig uit het zuiden tot zuidwesten, de maximumtemperatuur is vandaag 19 á 20 graden.

Vannacht is het droog en heel rustig met wat mistflarden, morgen is er ook weinig wind met zonnige perioden met later een enkele bui en een maximum rond 21 graden.

Zaterdag is het even wat anders want dan is er weer een kleine depressie uit Duitsland. Dat geeft perioden met regen en veel bewolking. Zondag is het wel overwegend droog met zonnige perioden, en daarna zal het een beetje af-en-aan gaan met zon en een paar buien. De middagtemperaturen liggen op lange termijn rond 22 graden.