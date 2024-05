DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Maandagmiddag is om half drie op de Mühlenberg, ter hoogte van de Rühler Dorfstraße, in Meppen een tractor met aanhanger tegen de linker buitenspiegel van een bus gereden. De spiegel vloog daarbij via het open raam de bus in. De buschauffeur raakte daardoor gewond. De politie is op zoek naar de bestuurder van de tractor.

Tussen 25 april en 3 mei zijn in het centrum van Meppen, in Bokeloh, Herzlake, Lähden en Helte meerdere verkiezingsposters beschadigd en weggehaald. De posters voor de Europese verkiezingen waren 25 april opgehangen. De politie verzoekt getuigen van de vernielingen zich te melden.

Haren

Gisteren is tussen 16.00 en 16.10 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Marienstraße in Haren-Erika een blauwe VW Golf aangereden. De dader is doorgereden.

Weener

Op 18 mei is om 12.10 uur in een supermarkt aan de Kirchhofstraße een inwoonster van Weener aangerand. Haar achterwerk werd door een man betast. De man was ca. 1.70m lang, ca 20 jaar, had een slank postuur en een net uiterlijk. Hij was gekleed in een lichtgekleurd t shirt en een korte broek. Mogelijk was hij eerder in de drogisterij. Getuigen worden verzocht zich in verbinding te stellen met de politie van Weener.