Open Dag Vliegveld Stadskanaal; niet alleen kijken, maar ook doen

STADSKANAAL – Zondag 9 juni a.s. kan jong en oud kennismaken met de wereld van het vliegen. Het gevoel van vrijheid, de sensatie om over je eigen omgeving te zweven en daarbij te genieten van het adembenemende uitzicht. Verschillende organisaties en bedrijven stellen zich tussen 11.00 en 18.00 uur aan u voor en nodigen bezoekers uit om zelf eens te vliegen.



Programma voor jong en oud

De hele dag bruist het aan de Aviaweg 2 in Vledderveen van de activiteiten. Vanaf het terras van paviljoen ‘De Vliegenier’ kom je als kijker ogen en oren te kort. Loop rond over het vliegveld en maak van zeer dichtbij kennis met de lokale gebruikers. Vergeet niet je fotocamera mee te brengen want ook een fotowedstrijd staat op het programma. De jongste bezoekers mogen hun eigen luchtsprongen maken op een groot springkussen en er is een knutselhoek inclusief ‘deltavliegtuigjesvouwwedstrijd’.



Geschiedenis Vliegveld Stadskanaal gaat ver terug

Onbekend maakt vaak ook onbemind. Terwijl het groene vliegveld is bij het grote publiek nog niet zo bekend is hebben inmiddels vlieglustigen uit ’t hele land Vliegveld Stadskanaal (in Vledderveen) ontdekt. Op 14 juli 1961 werd het vliegveld voor het in eerst in gebruik genomen dankzij de komst van Philips naar Stadskanaal. Ze gebruikten de 500 meter lange grasstrip voor zakenvluchten. Na afname van de bedrijfsactiviteiten van het Nederlandse elektronicaconcern nam de gemeente de exploitatie over, waarbij het vliegveld gebruikt kon worden voor ‘t sproeien van landbouwgewassen en zakelijk vliegverkeer. Na een geschiedenis met verschillende ups en downs werd op 26 oktober 1993 het vliegveld geprivatiseerd en eigendom van de Stichting Luchthaven Stadskanaal.



Vliegvereniging Westerwolde is grootgebruiker

De “Ultra Light Vereniging Westerwolde” is de exclusieve gebruiker van het vliegveld. Dat ‘t vliegveld Stadskanaal door een vereniging met eigen leden wordt geëxploiteerd maakt het veld voor ons land uniek. In samenwerking met de Stichting is men er in geslaagd om Vliegveld Stadskanaal verder te ontwikkelen en inmiddels mag je spreken van één van de mooiste MLA-velden van Europa.

MLA staat voor Micro Light Aeroplane. Doordat MLA’s onder een bepaald gewicht moeten blijven, zijn zij een stuk energiezuiniger en dus goedkoper. De Vliegclub Westerwolde beschikt zelf over drie MLA-vliegtuigen. Deze toestellen worden gebruikt voor lesvluchten maar kunnen ook door leden van de vereniging worden gehuurd. Tijdens de Open Dag kunnen bezoekers voor een actietarief een z.g. introductievlucht maken. Een uitgelezen kans om kennis te maken met het MLA-vliegen. Kijk voor reserveringen op de website: ehst.nl/introductiebon/



Deltavliegen moet je voelen

Deltavliegen is zowel een sport als een vorm van ongemotoriseerde luchtvaart. Ervaar de vrijheid van de wind die in je gezicht blaast, de geluiden in de lucht en een weids uitzicht, terwijl je onder je eigen vleugels als een vogel in de lucht hangt. Dankzij het gebruik van een gemotoriseerd sleepvliegtuig kan je op een supersnelle manier op de juiste hoogte worden afgezet om daarna door het veenkoloniale luchtruim te zweven. De vliegschool “Delta Fly Adventures” trekt inmiddels leerlingen en delta vliegers uit heel Nederland.



De school maakt gebruik van een VR Simulator. Hier kan je tijdens de Open Dag, dankzij het gebruik van een virtual reality bril, een levensechte vlucht maken. Natuurlijk zijn er volop enthousiaste piloten om de bezoekers van alles te vertellen over deltavliegen. Het programma vermeldt verder workshops weerkunde, luchtfotografie en vliegtechniek en als klap op de vuurpijl verzorgt de “NL Kernploeg Deltavliegen” een wedstrijd demonstratie.



Als je je echt als een vogel zo vrij wilt voelen kan je tijdens de Open Dag een duo-vlucht maken. Hierbij hang je samen met een ervaren instructeur in een soort trapeze onder de indrukwekkende deltavleugels. Ook hiervoor geldt, om teleurstellingen te voorkomen, graag van te voren reserveren via: deltaflyadventures.com/product/deelname-free-air-2024-deltavliegen-opendagen/



Voor alle activiteiten in de lucht geldt dat ze alleen doorgaan bij veilig vliegweer. Kijk voor het allerlaatste nieuws op de splinternieuwe website: vliegveldstadskanaal.nl

Ingezonden door Sjoerd Looijenga