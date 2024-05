Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST LICHTE REGEN | WISSELVALLIG VERVOLG

Het regenfront van vannacht pruttelt nog een beetje na, want verspreid valt er vanochtend nog wat regen of motregen. Vanmiddag is het allemaal wat droger met een paar opklaringen, maar de meeste tijd blijft het bewolkt en er kan nog een lokale bui vallen. Vooral door de bewolking is het minder warm dan gisteren met een maximum van 18 graden, terwijl het gisteren 24 graden werd. De wind is vandaag zwakjes en is vanochtend variabel van richting, vanmiddag is er een zwakke wind uit het zuidwesten.

Morgen is sowieso een rustige dag want dan is er maar weinig wind. Komende nacht is het droog met opklaringen en enkele mistbanken, en een minimumtemperatuur rond 11 graden. Overdag zijn er morgen zonnige perioden met wolkenvelden. In de middag en avond is er kans op een lokale bui; maximumtemperatuur rond 20 graden.

Vrijdag is er ook maar weinig wind maar dan zijn er meer buien te verwachten en er komt dan ook een kleine regenstoring uit Duitsland met meer regen aan. Het weekend is daarna ook een beetje wisselvallig met vooral op de zaterdag kans op enkele bui en met name op de zondag af en toe wat zon. Maximumtemperaturen vanaf vrijdag rond 22 graden.