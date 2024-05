Bomvol programma bij feestweek Blijham

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT REGEN | EEN WEEKEND MET EEN BUI

Het is vanochtend nog een tijdje redelijk zonnig met vooral ook sluierbewolking. Maar vanmiddag gaat de bewolking toenemen en in de loop van vanmiddag en vanavond is er kans op wat regen, of er ontstaat een lokale bui. De kans op onweer is bij ons niet groot en veel regen valt er ook niet. Meer regen is er later vandaag in het midden en zuiden van het land. Want een grote storing trekt vandaag vanuit Duitsland in westelijke richting en die ligt dan morgen boven de Noordzee.

Maximum vanmiddag rond 21 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht en morgenochtend is de kans op regen een stuk groter en dan kan het wat langer achter elkaar regenen, met 5-10 mm aan neerslag. Morgenmiddag en morgenmiddag is het meest droog met opklaringen en dan is het een graad of 20 met weinig wind.

Zondag is er een zwakke zuidoostenwind en dan begint het droog met af en toe zon, in de loop van de zondag komen er een paar buien tot ontwikkeling. Ná het weekend is er een matige zuidwesten- of westenwind. Dat geeft een regelmatige afwisseling van zonnige momenten en bewolking met soms ook eens een bui. Maxima na het weekend rond de 20 graden.