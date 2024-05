GroenLinks en Partij voor de Dieren eisen opheldering over de ontheffing voor het opzettelijk doden van roeken

GRONINGEN – De Groningse Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn ontsteld door het nieuws dat er een ontheffing is verleend voor het doden van roeken op maispercelen. De statenfracties vinden deze ingreep ongerechtvaardigd. De aanpak zal veel dierenleed veroorzaken en zal volgens biologen niet tot een vermindering van landbouwschade leiden. Daarnaast is de ontheffing slecht onderbouwd. Het is onduidelijk of er diervriendelijke methoden zijn ingezet om de dieren te verjagen, en er is geen ecologisch onderzoek gedaan naar de effecten op de beschermde vogelpopulatie. Ook zijn tegen de afspraken in de Provinciale Staten niet geraadpleegd over de plannen. De beide partijen roepen het College van GS in schriftelijke vragen op om diervriendelijkere maatregelen te nemen.

Op 22 mei is er een ontheffing verleend voor het doden van roeken terwijl in het huidige Faunabeheerplan de roek niet is opgenomen als een te beheren soort. De Partij voor de Dieren en GroenLinks stellen dat er geen ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en niet is aangetoond dat er eerst alternatieven voor het doden zijn ingezet. Stijn ten Hoeve (PvdD): “De gedeputeerde kiest voor een ogenschijnlijk makkelijke en goedkope oplossing en lijkt zich niet te beseffen wat een wreed besluit dit is. De ontheffing geldt ook nog midden in het broedseizoen, zodat ouderdieren met een nest kunnen worden gedood en de jongen zullen verhongeren. Dit besluit is bovendien pure symboolpolitiek, want nergens is aangetoond dat het doden van roeken tot minder schade leidt.”

“Het roekeloos afschieten van roeken gaat echt nergens over. Roeken zijn enorm intelligente dieren, als ze weten dat er geschoten wordt kan het best zijn dat ze juist denken… hmm, daar ligt een lekker hapje. Je zou moeten kijken naar andere strategieën om de mais te beschermen.” zegt fractievoorzitter GroenLinks Nadja Siersema. Er zijn recent succesvolle ontwikkelingen gaande met aanpassingen in de zaaiwijze die zorgen dat schade door vogels afneemt. Bijvoorbeeld door het inzaaien van erwten waarvan de kiemplanten zorgen voor bodemverbetering en het aantrekken van insecten, zodat roeken en andere vogels de jonge mais met rust laten. “Je maakt dan een snackbar voor de roeken. Dit maakt dieronvriendelijke maatregelen overbodig en het versterkt de bodem en de biodiversiteit!” aldus Nadja Siersema. GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat er strategieën worden gebruikt die voordelig zijn voor de natuur en de boer!

Ingezonden