Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE NOG REGEN | MORGEN MEER OPKLARINGEN

Een groot lagedrukgebied gaat verder van het westen van het land naar zee en richting Engeland. Wij hebben vooral vannacht regen gehad maar heel viel er niet: op de meeste plaatsen hadden wij in de laatste 24 uur 5 tot 10 mm aan neerslag, terwijl het westen lokaal meer dan 50 mm viel.

Wel hebben wij vandaag nog veel bewolking en verspreid valt er ook vandaag af en toe regen, maar er komen ook drogere perioden met vanmiddag enkele redelijke opklaringen. De grond kan dus wat opdrogen en de temperatuur gaat vanmiddag omhoog naar of 19 graden.

Vanavond, vannacht en morgenochtend is het vrijwel overal droog en vannacht een paar mistbanken. Morgenmiddag en morgenavond is er zon met stapelwolken, met vooral later morgenmiddag- en morgenavond kans op een regen- of onweersbui. De wind is morgen zwak tot matig uit het zuidoosten. Maximum morgen ca. 22 graden. Na het weekend is er meestal een matige zuidwestenwind met een afwisseling van flinke opklaringen en een paar regenbuien: de kans op buien is op woensdag het grootst. Maximum komende week rond 20 graden.