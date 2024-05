Leerlingen Dollard College PrO Winschoten maken metalen bloemen voor zorginstellingen Winschoten en Blijham

WINSCHOTEN, BLIJHAM – Binnenkort worden metalen bloemen, die gemaakt zijn door leerlingen van Dollard College PrO Winschoten, aan drie zorginstellingen overhandigd.

De Winschoter Odd Fellows hebben in 2019 voor de eerste keer de Gouden Handen Award uitgereikt. Ze hebben toen de school voor praktijkonderwijs, Dollard College PrO Winschoten, voorheen De Flint, gekoppeld aan Verpleeghuis Old Wolde en tuinarchitect Martin Knol. Een aantal leerlingen ontving toen de Gouden Handen Award voor hun bijdrage aan het inrichten van de binnentuin van de afdeling Appelhof, een afdeling voor dementerenden.

In 2023 maakten leerlingen van de afdeling Groen van het VMBO van het Dollard College op de Campus in Winschoten, insectenhotels. Dit was een onderdeel van de praktijkexamens. Drie van deze insectenhotels werden geschonken aan een gezinsvervangend tehuis in Winschoten. Leden van de loges kochten de andere insectenhotels. De opbrengst ging naar de school, zodat leerlingen, die anders niet mee hadden gekund, toch mee konden op schoolreis.

Met het Gouden Handen Project willen de Odd Fellow loges in Zuidoost Groningen leerlingen die op praktijkscholen zitten, de gelegenheid bieden om te laten zien wat zij met hun handen, hun Gouden Handen, allemaal kunnen doen. Zij vinden, dat leerlingen die praktisch ingesteld zijn in de maatschappij te vaak, ten onrechte, worden ondergewaardeerd. “Er is al veel te lang vooral aandacht voor theoretische scholing, maar praktische geschoolde mensen zijn immers van groot belang voor onze maatschappij. Zonder praktisch geschoolde mensen functioneert onze maatschappij niet”, aldus de Gouden Handen Commissie.

Binnenkort wordt het derde project gepresenteerd. Negen leerlingen hebben metalen bloemen in drie maten gemaakt; grote, middelgrote en kleine bloemen. Deze leerlingen hebben zich vrijwillig voor deelname aan het project aangemeld. De docenten die de leerlingen begeleidden waren dhr. Cos Samallo en mw. Irene Smit.

Er zijn drie instellingen benaderd aan wie de grote bloemen geschonken worden. De bloemen worden in de tuin van de instellingen geplaatst. Elke instelling krijgt drie bloemen.

Deze instellingen zijn:

*Hospice het Sint Maartenhuis in Winschoten.

*Verpleeghuis Old Wolde in Winschoten.

*Verpleeghuis de Blanckenbörg in Blijham.

De bloemen worden op 6 juni aan de instellingen overhandigd. De negen leerlingen, de twee docenten en de drie leden van Gouden Handen zullen hierbij aanwezig zijn.



Op woensdag 19 juni vindt de afsluiting van het project plaats. Dit gebeurt op school, tijdens de feestelijke uitreiking van de certificaten door wethouder Erich Wünker aan de leerlingen. De certificaten komen in de portfolio’s van de leerlingen. Deze portfolio’s nemen zij mee naar hun vervolgopleidingen. Dat zij aan zo’n project hebben gewerkt, staat dus mooi op hun cv. Voor hun inzet en werklust zullen de leerlingen óók op een uitje getrakteerd worden en de school krijgt een Award.

Bron: Gouden Handen Commissie, Claudia Browne