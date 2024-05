Veenlustplein vandaag domein voor kinderen

VEENDAM – Vandaag was in het centrum van Veendam een nieuw evenement, namelijk Ven van plezier. Het Veenlustplein was omgetoverd tot een waar kidsplein met diverse grote en kleine spellen. “We zijn heel blij dat we dit evenement naar ons centrum kunnen halen” verteld Maikel-Owen van Deest, promotiemanager van het centrum van Veendam. “Het is echt een feest voor de kinderen. Van springkussens tot grote opblaasspellen en ga zo maar door.”

Voor dit evenement was het hele Veenlustplein omgetoverd en konden kinderen onder toezicht spelen. Ze werden onder anderen vermaakt door Jos Tipker. “Ook voor kinderen en jeugd willen we oog hebben binnen ons winkelcentrum.” Later dit jaar worden er nog meer activiteiten voor kinderen georganiseerd. Alle kinderen konden gratis aan alle spellen meedoen. Dit alles werd aangeboden door de ondernemers in het winkelcentrum.

Bron en foto’s: Peter Panneman