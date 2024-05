Westerwolde in laatste competitiewedstrijd op bezoek bij EHS’85 in Emmerschans

EMMEN – In de laatste “gewone” competitiewedstrijd van het seizoen 2023 / 2024 reist Westerwolde komende zondag af naar Emmerschans waar EHS ’85 haar opwachting maakt.

Hoewel er op zich niet echt veel meer op het spel staat voor de Vlagtwedders, kan de inzet van de kant van de roodwitten het behalen van de elfde plaats in de uiteindelijke stand zijn. Dan moet de ploeg van scheidend trainer Richard Streuding minimaal gelijk spelen of winnen en moet Weerdinge haar wedstrijd thuis tegen Groninger Boys verliezen. Het elfde of twaalfde worden in de eindstand is bepalend m.b.t. de tegenstander in de eerste nacompetitiewedstrijd op zondag 2 juni en de daaraan gekoppelde uit- of thuiswedstrijd. Voor EHS ’85 is het uiteindelijk tweede worden in de eindrangschikking vast en zeker de doelstelling van komende zondagmiddag. Gelet op bovenstaande en de prima 2 – 0 overwinning van Westerwolde op EHS ’85 op De Barlage in het “sneeuwweekend” in januari, zal de ontmoeting tussen beide teams dan ook zonder meer garant staan voor een leuke afsluitende wedstrijd van het lange seizoen 2023 / 2024. Een seizoen dat voor Westerwolde sowieso nog een staart krijgt. Maar goed beschouwd, wat is er nu leuker dan ook in de maand juni nog een aantal wedstrijden te kunnen spelen…..

EHS ‘85 staat momenteel op de derde plaats in de competitietussenstand. Het team van eveneens scheidend trainer Aryan Doldersum heeft – net als alle andere ploegen – 25 wedstrijden gespeeld. Uit deze 25 wedstrijden werden 40 punten behaald, werd er 76 keer gescoord en kreeg men 67 doelpunten tegen.

Na de felbevochten 3 – 2 overwinning afgelopen maandag in eigen huis tegen SVZ, staat Westerwolde nog steeds op de twaalfde plaats met nu 27 punten met intussen een doelsaldo van 43 – 61. De ploeg van leider Leo Teuben en aanvoerder Rudolf Riks kan bij winst op EHS ’85 toch nog op een mooie score van 30 punten uitkomen. Maar dat zijn er helaas niet genoeg om de toch wel enigszins gevreesde nacompetitie te kunnen ontlopen.

De wedstrijd op sportpark De Weergang in Emmerschans (Emmen) begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter dhr. E. Draaijer. Ook in deze laatste competitiewedstrijden rekenen spelers en begeleiding van Westerwolde weer op grote steun van het thuisfront.

