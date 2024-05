De jongen die van de wereld hield en Blauwestad Beste Groninger Boeken van 2024

GRONINGEN – De Beste Groninger Boeken van 2024 zijn ‘De jongen die van de wereld hield’ van Tjibbe Veldkamp voor fictie en ‘Blauwestad’ van Karin Sitalsing voor non-fictie. De jury maakte zaterdag 25 mei de winnaars bekend tijdens het Beste Groninger Boekenfeest, dat wordt georganiseerd door NOORDWOORD in samenwerking met Forum Groningen. De schrijvers van de winnende boeken ontvingen een litho van kunstenaar Anne Caesar van Wieren, die zich daarvoor door de winnende werken liet inspireren.

Categorie fictie : ‘DE JONGEN DIE VAN DE WERELD HIELD’ VAN TJIBBE VELDKAMP (Querido)

Tjibbe Veldkamp schreef met ‘De Jongen die van de wereld hield’ een jeugdboek over een ‘mogelijk’ kind dat alles op alles moet zetten om zijn ouders elkaar te laten ontmoeten en hem te verwekken.

In het juryrapport zegt de jury over haar keuze: ‘Dit ontroerende boek, dat je in één Adem uitleest, is niet alleen spannend, het is bovendien van een grote filosofische diepgang.’

Categorie NON-fictie: ‘BLAUWESTAD, een dorp in uitvoering en een poging het land naar onze hand te zetten’ VAN KARIN SITALSING (Atlas Contact)

‘Blauwestad, een dorp in uitvoering en een poging het land naar onze hand te zetten’ is een meanderende zoektocht naar de ontstaansgeschiedenis en het wezen van tekentafeldorp Blauwestad.

In het juryrapport licht de jury hun keuze toe: ‘Journalist Karin Sitalsing bekijkt de ontwikkeling van Blauwestad van diverse, soms onverwachte kanten, geeft ruimte aan de vele standpunten en laat de waardeoordelen aan de lezer.’

Inzendingen

De winnende boeken werden geselecteerd uit in totaal 49 inzendingen, 26 voor fictie en 23 voor non-fictie. NOORDWOORD nodigt elk jaar uitgevers uit om boeken die voor de prijs in aanmerking komen in te sturen. Alle ingestuurde boeken dingen mee naar de prijs. De jury was onder de indruk van de kwaliteit en grote verscheidenheid van al deze verhalen die zich afspelen in Stad en Ommeland, handelen over een Groninger onderwerp en/of geschreven zijn door een in Groningen woonachtige auteur. Ze noemde het ‘een rijkdom’. In maart maakte zij de shortlist bekend, vijf boeken voor elke categorie.

De jury

De jury bestond dit jaar uit Annemarie van Buuren (fotograaf), Nick Everts (theoloog), Maaike Molhuysen (zelfstandig literair redacteur en schrijfcoach), Anneke Tiddens (adviseur taal als basis) en Ben Westerink, (winnaar non-fictie BGB 2023).

Beste Groninger Boekenclubprijs

Dit jaar werd voor het eerst de Beste Groninger Boekenclubprijs toegekend. In de Beste Groninger Boekenclub lazen de leden de genomineerde fictieboeken. Het boek dat er voor hen bovenuit sprong, had volgens de lezers een ziel. Een heel rijk boek door de taal, geschiedenis en het verhaal, dat heel muzikaal geschreven is: ‘Levende Legende, n Grunneger odyssee’ (t Grunneger Bouk) van Ingeborg Nienhuis krijgt daarom de eervolle vermelding Beste Groninger Boekenclubprijs.

Noordwoord wil graag meer boekenclubs oproepen (een gedeelte van het jaar) Beste Groninger Boekenclub te worden. Wie volgend jaar een Beste Groninger Boekenclub in de eigen club, wijk, buurt of gemeente wil starten kan contact opnemen met Noordwoord via contact@noordwoord.nl.

Beste Groninger Boekenfeest

De bekendmaking vond plaats tijdens het Beste Groninger Boekenfeest in de Rabostudio van Forum Groningen. Gedurende de avond interviewde Jelte Posthumus de schrijvers, die vervolgens uit eigen werk voorlazen. De aanwezigen werden ook getrakteerd op een optreden van de Groningse cabaretière Janneke Jager.

Over de prijs

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks georganiseerd door Noordwoord, in samenwerking met Forum Groningen. Met de verkiezing van het Beste Groninger Boek wordt zichtbaar hoeveel mooie boeken er vanuit Groningen en over Groningen verschijnen. De shortlist biedt lezers daarom ook mooie nieuwe leesinspiratie.

Ingezonden, foto’s: Jasper Bolderdijk.