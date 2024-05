Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 mei, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER ENKELE BUIEN | KOMENDE WEEK OOK KOELER

Er is vanmiddag nog ruimte voor wat zon maar er komt toch meer bewolking en er zullen in de loop van de middag en in het eerste stuk van de avond ook enkele buien bij komen. Daarbij is net als gisteren een kleine kans op onweer en mogelijk zijn er eind van de middag bij een bui ook wel een paar windvlagen. Maar zwaar onweer is niet te verwachten, de maximumtemperatuur is 23 graden en er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind.

In de loop van vanavond is het droog en dat is het ook vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt de lucht weer wat onstabiel met gaandeweg de middag en ook morgenavond kans op enkele regenbuien. Maximum morgen rond 20 graden en een matige wind die draait van zuidwest naar noordwest.

En zo blijft het ook na morgen een beetje wisselvallig met een zuidwestenwind, en eind van de week een noordwestenwind. Met name de woensdag maakt kans op wat meer buien en de temperatuur zal het ook een beetje moeilijk krijgen met maxima rond 18 graden. Dus het zonnige en behoorlijke warme weer van de laatste maand lijkt een beetje op z’n eind te lopen.