Westerwolde verliest in laatste competitiewedstrijd met 4-1 van EHS’85

EMMEN – In een wedstrijd die nog net niet als “om des keizers baard” kon worden getypeerd, verloor Westerwolde zondagmiddag 26 mei in Emmerschans met 4 – 1 van EHS ’85.

Hoewel er voor de Vlagtwedders niets meer op het spel stond wat betreft de eindstand in de competitie, werd het al snel duidelijk dat het EHS ’85 was dat de punten in eigen huis wilde houden om zodoende in aanmerking te komen voor de nacompetitie met als inzet promotie naar de tweede klasse. En daar slaagden de mannen van scheidend trainer Aryan Doldersum op prima manier in door uiteindelijk met een duidelijke overwinning van het veld te stappen.

Voor Westerwolde resteert nu de eerste nacompetitiewedstrijd volgende week zondag in eigen huis tegen het op in de derde klasse A als twaalfde geëindigde FC Oldemarkt uit de gelijknamige plaats in Friesland. Van de uiteindelijk 21 deelnemende teams aan deze nacompetitie, bestaande uit herkansers uit de derde klasse en periodekampioenen uit de vierde klasse, blijven er na drie speelrondes dan drie clubs over die het volgend jaar (weer) in de derde klasse spelen. De overige achttien clubs resteert de gang naar of het blijven in de vierde klasse. Dit allemaal als gevolg van de nieuwe “voetbalpiramide”. Voor Westerwolde dan ook te bezien in hoeverre de hopelijk drie te spelen nacompetitiewedstrijden tot een goed einde kunnen worden gebracht om zodoende handhaving in de derde klasse alsnog te realiseren.

Zonder de deze middag aan de aftrap staande spelers tekort te doen, moet simpelweg worden geconstateerd dat Westerwolde enigszins verzwakt aan de aftrap stond. Dit omdat wat de basisopstelling betreft het elftal op vijf posities afweek van het team dat vorige week in de succesvolle thuiswedstrijd tegen SVZ aan de wedstrijd begon. En dan is het een vrij simpele constatering dat EHS ’85 met name in het eerste bedrijf de veruit bovenliggende ploeg was. Aanval op aanval rolde richting het doel van keeper Bas Boonman, maar tot grote kansen leidde dit aanvankelijk niet. Westerwolde kwam er slechts sporadisch uit, maar wist zich eigenlijk geen serieuze kans te creëren.

Door gegroepeerd verdedigen van de rood-witten en met een beetje geluk wisten zij het scorebord lang op 0 – 0 te houden. Maar in de 41e minuut was het dan toch voor de eerste keer raak voor de thuisploeg. Een hoge voorzet belandde bij de tweede paal, waar Stan Teuben de bal op de doellijn in combinatie met een vermeende handsbal onder controle wist te brengen en het speeltuig panklaar voor de geheel vrijstaande Mauro Tromp wist te leggen. Deze wist wel raad met dit buitenkansje en schoot de bal feilloos achter Boonman: 1 – 0. En op slag van rust de tweede treffer voor de om nacompetitie spelende Emmenaren. Randje buitenspel ontsnapte Andrej Alilovic aan de verdediging van Westerwolde en vrij voor Boonman schoot hij de bal op prima manier binnen: 2 – 0. Direct hierna floot de deze middag zonder kaarten naar behoren acterende scheidsrechter Draaijer voor het rustsignaal en was er tijd voor de thee of een andere versnapering.

In de tweede helft van hetzelfde laken een pak. Een doorgaans aanvallend EHS ’85 en een vooral tegenhoudend Westerwolde. Ook nu lukte dit aanvankelijk weer redelijk goed, maar na een foutieve pass op het middenveld van Westerwolde lag het verdedigend helemaal open en het was dan ook Richard Fuhler die in de 57e minuut met een geplaatst schot Boonman voor de derde keer deze middag het nakijken gaf: 3 – 0. Daarmee was de koek wat betreft de score van de thuisploeg nog niet op. Tien minuten na de 3 – 0 was het Stan Teuben die na een aantal fraaie kap- en draaibewegingen zichzelf vrij speelde en de bal beheerst in het doel van Westerwolde wist te deponeren: 4 – 0. Toch kwam Westerwolde, zij het enigszins gelukkigerwijs, nog aan een eretreffer. Vanuit zijn hoge uitkijkpost beschouwde de speaker van EHS ’85 de tegentreffer als een cadeautje dat door gelegenheidsspits Thorben Hulsman op eenvoudige wijze werd uitgepakt. Na een uitglijder van een verdediger van EHS ’85 kwam Hulsman alleen voor de goalie van de blauw-witten, waarna hij in de 75e minuut onberispelijk raak schoot: 4 – 1.

Na een aantal publiekswissels aan de kant van EHS ’85 en het inbrengen van de enige op de bank zittende wissel aan de kant van Westerwolde, kabbelde het spel nog een poosje voort met nog een paar kleine kansen voor de thuisploeg. En omdat de spirit bij beide teams behoorlijk dalende was, besloot arbiter Draaijer in een vroegtijdig stadium spelers en begeleiding met een 4 – 1 eindstand naar de douches te sturen.

Voor EHS ’85 kon daarna het feest beginnen; aan Westerwolde de komende week de juiste moed bij elkaar te rapen om volgende week zondag op De Barlage in Vlagtwedde de eerste ronde in de nacompetitie te overleven. En omdat het niet duidelijk is hoe de krachtsverhouding tussen de derde klassen A en B er precies voorstaat, zal het alle zeilen bijzetten worden om het derdeklasserschap te behouden. En als je dan bedenkt dat er tal van omliggende verenigingen in Zuidoost Groningen en directe omgeving in de verschillende nacompetities terecht zijn gekomen, dan kan het met het oog op het spelen van derby’s aantrekkelijk zijn het maximale uit de drie komende wedstrijden te halen om zodoende het derdeklasserschap met een jaar te verlengen. Hopelijk bent u komende zondag op De Barlage in Vlagtwedde vanaf 14.00 uur getuige van een eerste aantrekkelijke extra wedstrijd van Westerwolde tegen FC Oldemarkt.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Frank Riks – Rik te Velde – Rudolf Riks © – Elroy v.d. West – Kjell Luijten (78e minuut Jimmy Beentjes) – Julian Smid – Bart Nieland – Mikai Luijten – Ben Ophof – Thorben Hulsman

Scheidsrechter: dhr. E. Draaijer

Aantal toeschouwers: 100

Amusementswaarde: 5,5

Ingezonden door HJ Pleiter