Dou mit met de 25ste editie Pervinzioale Schriefwedstried

GRONINGEN – De Pervinzioale Schriefwedstried is terug! Na een afwezigheid van drie jaar hebben Erfgoedpartners I Centrum Groninger Taal & Cultuur en stichting t Grunneger Bouk opnieuw de handen ineengeslagen en komen dit najaar met een vernieuwde provinciale schrijfwedstrijd voor de Groninger taal. Het wordt een bijzondere editie, want het is de vijfentwintigste keer dat de Groninger schrijfcompetitie plaatsvindt. Het thema is ‘Vrijheid’.

Dit jaar is er geen speciale categorie voor jongeren: Iedereen mag aan de schrijfwedstrijd meedoen met gedichten en/of verhalen, mits deze zijn geschreven in één van de Groninger taal varianten. Inzenden kan de hele maand september en de prijsuitreiking van de 25ste editie vindt plaats op zaterdag 16 november tijdens festival GRN Kielzog theater in Hoogezand. De juryleden van de Pervinzioale Schriefwedstried 2024 zijn Merel Weijer (zangeres van de Groninger indierockband HISTER), taalwetenschapper van de RUG Hedwig Sekeres en bekend Groninger schrijver Fré Schreiber.

Thema: Vrijhaid

Voor de 25ste editie Pervinzioale Schriefwedstried is gekozen voor een speciaal thema: Vrijhaid. Dit in het kader van het landelijk en provincie-breed thema en de manifestatie 80 jaar vrijheid, die in Groningen vanaf begin 2025 van start zal gaan. Fieke Gosselaar, streektaalconsulente van Centrum Groninger Taal & Cultuur: “Vrijhaid is een mooi thema dij ook braider oet te leggen is as allineg Twijde Wereld oorlog, juust nou der zoveul gebeurt in de wereld. Vrijhaid is doarnoast ook hail klaain te beleven of dicht bie hoes, of kinst noadenken wat bieveurbeeld zoiets as AI betaikent veur joen vrijhaid. Bedenk t mor!”

Dou mit! Spelregels

Centrum Groninger Taal & Cultuur en Stichting t Grunneger Bouk nodigt iedereen uit om mee te doen aan de 25ste Pervinzioale Schriefwedstried. Je mag met eigen Groningstalig geschreven proza en/of poëzie meedoen aan de schrijfwedstrijd.

De spelregels zijn:

Deelnemers mogen maximaal twee verhalen of vier gedichten per persoon inzenden. Voor diegenen die zowel verhalen als gedichten wil insturen geldt maximaal 1 verhaal en 3 gedichten.

Het maximaal aantal woorden per verhaal is 1000 woorden.

Alle inzendingen moeten geschreven zijn in de Groninger taal. Dit mag in alle varianten Gronings.

Het werk dat deelnemers insturen moet origineel zijn en nog niet eerder gepubliceerd. Verhalen en gedichten ‘geleend’ van een andere schrijver of dichter worden niet geaccepteerd en beoordeeld door de jury.

Inzenden van verhalen en gedichten kan de hele maand september 2024 naar info@cgtc.nl.

Het verhaal of gedicht moet als Word-document in een aparte bijlage worden meegestuurd. Vermeld in de e-mail én in de bijlage de naam van de deelnemer, adres en woonplaats, telefoonnummer en leeftijd.

De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 16 november 2024 tijdens festival GRN in Hoogezand. Alle deelnemers zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Workshops

Centrum Groninger Taal & Cultuur en t Grunneger Bouk nodigen alle Groningers uit om mee te doen met de Pervinzioale Schriefwedstried. Voor (beginnende) schrijvers die graag mee willen doen, maar nog wel ondersteuning kunnen gebruiken bij het schrijven van verhalen en gedichten in het Gronings organiseert streektaalconsulente Fieke Gosselaar twee workshops Schrieven in t Grunnegs. Deze workshops vinden plaats op 11 juli in het Berlagehuis in Usquert en begin september in Midden-Groningen.

Meer waiten?

Kijk voor meer informatie over de Pervinzioale Schriefwedstried en de workshops op www.cgtc.nl en houd de socials van Centrum Groninger Taal & Cultuur in de gaten.

Ingezonden