Nieuwe polikliniek Gynaecologie en Verloskunde in Hoogeveen

HOOGEVEEN – De polikliniek Gynaecologie en Verloskunde van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen is verhuisd. Vanaf vandaag is de nieuwe polikliniek te vinden op de eerste verdieping van het ziekenhuis. Doordat de polikliniek geheel is verbouwd, hebben patiënten meer privacy en ruimte. Ook is er meer gelegenheid voor vrouwen om even bij te komen van een behandeling.



‘Wij zijn ontzettend blij met onze nieuwe polikliniek’, vertelt gynaecoloog Rie Klomp enthousiast. ‘Het is echt een verbetering voor onze patiënten. Vrouwen kunnen bij ons in Hoogeveen (en ook in Stadskanaal en Emmen) terecht voor bijna alle gynaecologische zorg. Alleen voor bevallingen en spoedgevallen, gaan patiënten naar Emmen’.

Voor welke zorg kunnen vrouwen in Hoogeveen terecht?

Onze gynaecologen behandelen en/of begeleiden bij menstruatieklachten, verzakkingsklachten, seksuele problemen, vruchtbaarheidsproblemen en gynaecologische kanker. Op de behandelpoli vinden kleine behandelingen plaats. Een voorbeeld hiervan is een kijkonderzoek in de baarmoedermond, als blijkt dat de uitslag van een uitstrijkje afwijkend of niet goed is. Grotere operaties, zoals baarmoederverwijderingen of verzakkingsoperaties vinden plaats in het operatiekamercomplex van Bethesda.

Zorg voor zwangere vrouwen

Ook begeleiden gynaecologen samen met verloskundigen zwangere vrouwen.

Controles van moeder en kind – tijdens en na de zwangerschap – vinden plaats in Hoogeveen. Wanneer een zwangere opgenomen moet worden of gaat bevallen, gebeurt dit bij Treant altijd op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen.

Hulp bij de overgang en een gezond gewicht

Vrouwen met overgangsklachten kunnen terecht bij de overgangsconsulent. Na een gesprek met de gynaecoloog en consulent, ontvangt de patiënt een advies op maat. En voor vrouwen die zwanger willen worden en eerst een gezond gewicht willen bereiken, is er een lifestyle coach. Zij begeleidt en ondersteunt deze patiënten in het bereiken van hun streefgewicht.

Meer verbouwplannen

De verhuizing van Gynaecologie en Verloskunde zorgt ervoor dat ook Orthopedie een nieuwe plek krijgt in het ziekenhuis. Zij verhuizen naar de begane grond, waar het nieuwe Beweegcentrum van

Treant komt. Naast de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde in Hoogeveen, wordt ook de polikliniek Gynaecologie en Verloskunde in Stadskanaal dit jaar verbouwd.

Ingezonden door Treant