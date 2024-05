Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE WEEK | VANDAAG ZEKER NOG WAT ZON

Het zal ook de komende week een beetje af-en-aan gaan met zonnige perioden en dan weer eens een fase met enkele buien. De meeste kans op buien is er morgen en woensdag, maar ook vanavond kan het al wat vaker regenen. Tot die tijd is er vanmiddag ook al kans op een kleine bui met af en toe zon, vanmiddag zijn er ook flinke stapelwolken. De maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden en er is een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Morgen is er meestal veel bewolking en weinig zon, en met name ’s middags en ’s avonds een peer perioden met regen. 5 tot 10 mm aan regen is mogelijk en de zuidwestenwind is morgen matig tot vrij krachtig: windkracht 3 tot 5.

Woensdag is een dag met vooral ’s ochtends af en toe regen en later enkele opklaringen. Maxima morgen en woensdag ca. 18 graden, minima rond 11 graden en ook woensdag komt de wind nog uit het zuidwesten. Na woensdag draait de wind naar het noordwesten maar daarmee wordt het niet direct beter. Er blijft tot in het weekend kans op buien en veel zon is er niet. De middagtemperaturen blijven aan het eind van de week op een niveau van 17 of 18 graden.