SHINE zet volgende concrete stappen voor bouw therapie-faciliteit

VEENDAM – SHINE EUROPE B.V kondigt met trots aan dat het praktisch alle noodzakelijke voorbereidingen heeft afgerond om een vergunningsaanvraag voor de productie van therapeutische isotopen in te dienen bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Tegelijkertijd is het proces gestart om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de bouw van een productiefaciliteit voor therapeutische medische isotopen in Veendam. De vergunningsaanvraag bij de ANVS wordt nog deze zomer verstuurd. Zodra alle vergunningsprocedures met succes zijn afgerond en de financiering rond is, zal de bouw van de therapie-faciliteit beginnen. In deze fabriek zal SHINE het medische isotoop Lu-177 (lutetium-177), dat wordt gebruikt in de strijd tegen kanker, gaan produceren en samen met partijen als het UMCG nieuwe medische isotopen ontwikkelen.



Vol overtuiging en trots

Nadat SHINE eerder aankondigde dat het bedrijf een hogere urgentie heeft toegekend aan de

ontwikkeling en productie van therapeutische isotopen, maakt SHINE vandaag tijdens een feestelijke

bijeenkomst in Veendam bekend dat het klaar is voor de volgende fase op weg naar de productie van deze zo belangrijke therapeutische medische isotopen.



In de woorden van Harrie Buurlage, General Manager SHINE Europe: “De vraag naar therapeutische

medische isotopen, zoals Lu-177, is groot en groeit dagelijks. Helaas blijven de beschikbaarheid en

leveringszekerheid hierbij nog achter. SHINE wil hier verandering in brengen. Daarom is er al een volledig

operationele SHINE-productielocatie in de VS en zetten we nu vol vertrouwen de volgende concrete

stappen om zo snel mogelijk te starten met het leveren van Lu-177 vanuit Veendam.



Daarnaast werken we nu al samen met partijen zoals het Universitair Medisch Centrum Groningen, met

als doel het ontwikkelen van nieuwe toepassingen en medische isotopen. Maar daar houden onze plannen niet op. In Veendam zullen we op termijn ook de beschikking krijgen over een eenheid waar de

startmaterialen voor isotopen worden verrijkt. Die bewerking was tot voor kort alleen in Rusland mogelijk,

maar SHINE heeft in de VS ook daarvoor een eigen methode ontwikkeld. Deze methode komt ook naar

Veendam, zodat we de afhankelijkheid van Rusland zullen kunnen derisken.



Ik ben enorm trots op wat ons team en onze partners de afgelopen periode samen hebben bereikt.

Daarnaast ben ik dankbaar voor de steun die wij vanuit de Provincie Groningen, de Noordelijke

Ontwikkelingsmaatschappij en de Rijksoverheid hebben mogen ontvangen. Zoals we al vaker hebben

gezegd: de snelste weg naar leveringszekerheid van medische isotopen in Nederland en de rest van Europa loopt via Veendam.”

Efficiënt bouwproces; cruciale machines al klaar

SHINE rekent op een efficiënt bouwproces. Ten eerste omdat de fabriek in Veendam een slimme kopie

wordt van de reeds volledig operationele SHINE therapie-faciliteit in Janesville (Wi., VS). Ten tweede

omdat de ‘hot cells’ die nodig zijn voor de productie van Lu-177 al klaar zijn. Deze ‘hot cells’, geproduceerd door het Nederlandse familiebedrijf Von Gahlen uit Zevenaar, vormen de kern van de Lu-177 productielijn. De ‘hot cells’ zijn inmiddels overgedragen aan SHINE en onderweg naar een geheime locatie in Noord-Nederland.



Bewonersbijeenkomst tweede helft juni

De vergunningsaanvragen en het daaropvolgende bouwproces hebben niet alleen een directe impact op

SHINE, maar ook op de lokale gemeenschap van Veendam en de bredere samenleving. Daarom

organiseert SHINE in de loop van juni weer een informatiebijeenkomst voor omwonenden en andere

geïnteresseerden.

Ingezonden