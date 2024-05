Unieke samenwerking Spoedeisende Hulp Ommelander Ziekenhuis en UMCG

SCHEEMDA – Sinds enkele maanden werken SEH-artsen van het UMCG ook op de spoedeisende hulp van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De samenwerking is opgezet om de toegankelijkheid van hoogwaardige acute zorg voor alle inwoners van de provincie Groningen te blijven garanderen. De gecombineerde functie – academische zorg in Groningen, algemene zorg in Scheemda – blijkt aantrekkelijk: inmiddels werken zeven SEH-artsen op beide locaties.

Gecombineerde functie

Internist acute geneeskunde Else van den Berg, werkzaam op de SEH van het Ommelander Ziekenhuis, legt uit: “Door het landelijk tekort aan SEH-artsen was het ook voor het Ommelander Ziekenhuis een uitdaging om voldoende SEH-artsen te vinden, terwijl SEH-artsen een onmisbare rol vervullen bij het verlenen van goede acute zorg. Daarnaast zijn ze van groot belang bij het ontwikkelen van lokale richtlijnen en het bieden van onderwijs aan andere acute zorgverleners. Deze samenwerking houdt in dat de SEH-artsen zowel in een universitair centrum (UMCG) als in een regionaal ziekenhuis (Ommelander Ziekenhuis) werken. Deze gecombineerde functie blijkt een groot succes; er is hiervoor veel interesse”.

Uitstekende begeleiding en onderwijs

Christian Scholing, sinds acht jaar werkzaam als SEH-arts in het UMCG, koos heel bewust voor deze gecombineerde functie: “Deze functie sprak mij erg aan, mede vanwege de veelzijdigheid. We zijn gestart met drie SEH-artsen en inmiddels zijn er alweer vier bijgekomen, onder wie een pas afgestudeerde SEH-arts. Ook voor pas afgestudeerde SEH-artsen biedt deze gecombineerde functie een goede mogelijkheid om het vak in de volle breedte uit te oefenen en daardoor de eigen interesses en talenten te ontdekken. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om diverse neventaken uit te voeren, zoals het onderwijzen van beginnende collega’s op de SEH. Ze zijn ontzettend enthousiast en erg leergierig! De afgelopen periode is dus niet alleen voor mij als SEH-arts een succes gebleken, ook de verpleegkundigen en arts-assistenten zijn enthousiast over de samenwerking tussen de beide ziekenhuizen”.

Else van den Berg vult aan: “Doordat we meer mankracht hebben op onze SEH, is er nog meer ruimte voor ‘bedside-teaching’ (onderwijs in de praktijk, aan het bed) en scenario-trainingen. Daardoor wordt het voor arts-assistenten nog leuker om op de SEH van het Ommelander Ziekenhuis te werken. Dat zien we inmiddels ook terug; de vacatures voor arts-assistenten worden sneller opgevuld”.

Uitbreiding mogelijkheden in de zorg

Naast het vergroten van kennis en expertise, zijn er nu ook meer mogelijkheden in de zorg: “Sommige behandelingen konden voorheen niet altijd worden uitgevoerd of patiënten moesten langer wachten op de SEH. Zo heeft de echografie op de SEH een nog belangrijker rol gekregen en is ook de complexe pijnstilling een onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk op de SEH”, aldus Christian Scholing.

Hoogwaardige en toegankelijke zorg

Hoewel de samenwerking is ontstaan om personele tekorten op te vangen, brengt het meer voordelen met zich mee dan alleen extra mankracht, kennis en vaardigheden op de SEH. Else van den Berg benadrukt: “Het is van groot belang dat we deze samenwerking zijn aangegaan, aangezien we elkaar hard nodig hebben. Door intensief samen te werken, weten we wat we aan elkaar hebben en zijn de lijnen tussen het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis kort. Deze samenwerking dient als een mooi voorbeeld voor andere ziekenhuizen in het land, om hoogwaardige en toegankelijke zorg te blijven bieden”.

Ingezonden