Oost Groninger Rijwiel Driedaagse met tussen 250 en 300 deelnemers van start

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS BUIIG | IN HET WEEKEND DROGER

Na de buien van vannacht is er vanochtend vrij veel zon en het is overwegend droog. Later vanochtend zijn er meer stapelwolken en rond het middaguur valt wellicht al een enkele bui. In de loop van vanmiddag hoeven we daarna maar weinig zon te verwachten en de kans op buien neemt ook serieus toe. Er zullen later vanmiddag en vanavond een paar flinke buien bij zijn en tot aan middernacht is 5 tot 10 mm aan neerslag mogelijk. De maximumtemperatuur is nog 18 graden maar in een regenbui zakt het terug tot 15 graden. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is windkracht windkracht 2 tot 4, maar vanavond windkracht 4 tot 5.

Vannacht en morgen zullen enkele buien ook niet van de lucht zijn, maar later op de dag wordt het allemaal wat beter met droger weer en een paar mooie opklaringen. Minimum komende nacht rond 11 graden en maxima morgen opnieuw rond 18 graden, bij een meest matige zuidwestenwind.

Donderdag draait de wind naar het westen en vrijdag naar het noordwesten. Daarmee gaat de middagtemperatuur omlaag tot een graad of 16 . Het blijft ook een beetje wisselvallig met soms buien en niet heel zon. In het weekend komt er een noordenwind en dat betekent droger weer met meer opklaringen. Na het weekend is er een westenwind. Het zal dan niet helemaal droog zijn maar de temperatuur gaat dan weer omhoog tot boven de 20 graden.