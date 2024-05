Promotie Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten hebben de laatste tijd flink aan de weg getimmerd om haar sport te promoten met o.a. deelname aan Salou Open, NK Schooldammen en Dag van het Park. Zondagmiddag 26 mei is de traditionele ”Dag van het Park” in het Winschoter Stadspark uiterst succesvol verlopen. Stichting ZO Groningen had hiervoor een uitgebreid programma samengesteld, waar zo’n 60 verenigingen en organisaties aan deelnamen om hun sport, c.q. activiteit te promoten. Niet onbelangrijk, op deze dag waren de weergoden ons gunstig gezind. Damclub Winschoten, Schaakclub Van der Linde en de Bridgeclub uit Winschoten, besloten samen op het “denksportplein” om hun geliefde sport te promoten.

Initiatief ANWB

De “Dag van het Park” is 2005 een initiatief geweest van de ANWB om op een positieve manier meer aandacht te vragen voor het groen in de stad. De toenmalige gemeente Winschoten haakte hierop in nodigde daarbij de sportclubs uit om hun activiteit/sport te promoten. Dit vond in eerste instantie plaats in het gebied achter het Rosarium tot in het achterliggende stadspark. Momenteel nemen zo’n 60 gemeenten in Nederland deel aan deze dag die normaliter op de laatste zondag in mei staat gepland.

Finale NK-basisscholen

In het Noord-Hollandse Julianadorp vond zaterdag 25 mei de finale om het NK- schooldammen voor basisscholen plaats. Dit was overigens voor de welpen uit groep

4 t/m 6. Het welpenteam van CBS De Vossenburcht uit Winschoten had zich via de halve finale in Ureterp (4e plaats) geplaatst voor deze finale die werd gevormd door 26 viertallen. Sowieso al een prestatie op zich door zich als enigste basisschool uit de provincie Groningen te plaatsen voor deze finale. Deze finale omvatte trouwens 10 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van ca. 25 minuten per ronde. Het gehele team dat werd gevormd door William, Reinout, Evelyn, Maya en Julia zijn “eerstejaars” welp (groep 4) en kunnen in deze formatie nog 2 schooljaren meespelen op dit niveau. Ondanks het enthousiasme en wilskracht was het damteam van CBS De Vossenburcht terug te vinden in de onderste regionen van het eindklassement. Desondanks ziet de toekomst er florissant uit voor het damteam. Om het dammen (nog) beter onder de knie te krijgen werd via het scholendamtoernooi Damclub Winschoten in de arm genomen.

Salou Open

Het internationaal damtoernooi in het Spaanse Salou stond van 19 t/m 27 mei op de dam kalender. Onder auspiciën van de FMJD (werelddambond) stonden voor de 106 deelnemers 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1” gepland.

Rob Knevel uit Midwolda en Jakob Pronk uit Winschoten gaven hier acte de préséance.

Rob kwam met de 51e plaats tot 9 punten en Jakob scoorde 10 punten en werd 32e in het eindklassement. Winnaar werd GMI Alexander Shvartsman uitkomend voor Israël. Vrijdag 24 mei stond in Salou het “blitz toernooi” op het programma. D.w.z. 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 5 + 3”. Rob Knevel werd hier 19e met een 50% score en 9 punten uit 9 partijen, Jakob Pronk 5e plaats met 11 punten uit 9 partijen. Winnaar werd hier GMI Iurii Anikeev uit Oekraïne.

Ingezonden met foto’s van mevr. Rijpkema ( op de foto William, Reinout, Evelyn, Maya en Julia) en Geert Lubberink (Dag van het Park)