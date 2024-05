Doe mee aan de AG Solar 5×5 Estafette!

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGEN EN MOTREGEN | MORGEN EN VRIJDAG BUIEN

Het heeft vannacht heel vaak geregend en we zijn daar vandaag nog niet 1-2-3 van verlost. Want het is bewolkt en de lucht is vochtig en dat geeft vaak regen of motregen, pas vanavond lijkt het allemaal wat droger te worden. Er staat ook windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten en de temperatuur ligt rond 15 graden: later is het maximum nog ongeveer 17 graden.

Later vanavond en vannacht is het dan vrijwel droog met enkele opklaringen, maar morgen overdag neemt de kans op enkele buien weer toe. Want een lagedrukgebied komt op zee iets dichterbij naar de Wadden en daardoor is de lucht bij ons morgen gevoelig voor buienvorming. Er zijn morgen ook wel een paar opklaringen en de wind is maar zwak tot matig uit zuidwest tot west, de maximumtemperatuur is morgenmiddag 18 graden.

Vrijdag is 20 graden mogelijk en dan komen er in de middag iets meer opklaringen, vrijdagochtend is er nog een grote kans op buien. In het weekend is er een noorden- tot noordwestenwind. Dat geeft maxima van 18 tot 20 graden en overwegend droog met af en een mooie zonnige periode. Ook begin volgende week hebben we een een dergelijk weerbeeld.