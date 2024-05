Feestelijke herdenking bij het geelste dijkgat ter wereld

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VOORAL VEEL BEWOLKING | IN HET WEEKEND MEEST DROOG

Het is ook vandaag een beetje onbestendig in het weer, maar zoveel buien als gisteren zullen er niet zijn. Wel kan er vanochtend al wat lichte regen vallen en in de loop van vanmiddag is er kans op een enkele flinke bui. Veel wind is daar niet bij: daarvan is maar windkracht 1 tot 3 uit uiteenlopende richtingen. De temperatuur stijgt naar een maximum van 18 á 19 graden.

Vanavond en vannacht blijft er veel bewolking met lokaal wat regen, morgenochtend neemt de kans op regen weer wat toe. Morgenmiddag en morgenavond valt er soms nog een regenbui en ook dan hoef je niet veel opklaringen te verwachten. Maximum ook morgen 18 of 19 graden, met morgen een zwakke tot matige veranderlijke wind.

In het weekend is er een vrij krachtige noordwestenwind en dat geeft meest droog weer met vooral op zaterdag enkele flinke opklaringen. De temperatuur stijgt daardoor naar 21 graden op zaterdag en tot ongeveer 19 graden op de zondag. Dat zijn temperaturen die normaal zijn voor begin juni en die gaan we begin volgende week vasthouden. Dan krijgen we een matige westenwind met een afwisseling van bewolking, een klein beetje zon, en soms eens een bui of wat lichte regen.