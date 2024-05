Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 31 mei, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG LICHT WISSELVALLIG | ZONDAG EEN DROGE DAG

Het is een mooie ochtend met zonnige perioden en maar weinig wind. Maar er ontstaan stapelwolken en vanuit het noorden komt er meer bewolking en vanmiddag is er kans op enkele buien. Er komt dan een zwakke tot matige noordwestenwind te staan en de maximumtemperatuur is 18 á 19 graden.

Die noordwestenwind zorgt later ook voor veel bewolking en vanavond en vannacht zijn er maar weinig opklaringen en soms kan er wat lichte regen of motregen vallen. Overdag zijn er morgen ook maar een paar opklaringen. Die komen vooral in de loop van de middag en morgenavond bij ons, eerst is er ook nog kans op wat lichte regen. Door de zon kan de temperatuur later op de dag nog oplopen naar 21 of 22 graden.

Zondag lijkt een geheel droge dag te worden met veel zonnige perioden, wat stapelwolken en temperaturen rond 18 graden. Na het weekend zal er soms wat regen vallen maar veel lijkt dat niet te zijn, en met een westenwind is het dan ’s middags 18 tot 20 graden. Vrij normaal en “licht wisselvallig” zomerweer dus.