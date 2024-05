Twee molens in Westerwolde staan vanwege de veiligheid stil

VEELERVEEN, BELLINGWOLDE – Van de vijf molens van de gemeente Westerwolde staan er nu twee stil.



Op 15 mei is er een ultrasoon inspectie geweest van de belangrijkste lasnaden van de roedes van drie Westerwolder molens. De molens in Vriescheloo (de Korenbloem) en Bourtange hebben dit voorjaar al nieuwe roedes gekregen en staan er dus voor de komende jaren weer prima bij. De inspectie bij molen in Bellingwolde (Veldkamp’s meuln) leverde een scheur en een paar slechte lassen op en die maken dat het niet meer veilig is om de molenwieken te laten draaien. In Veelerveen (Nieman’s meuln) werd ook een scheur ontdekt, maar die zou met een reparatie nog een tijd mee kunnen. Maar tot die reparatie staat ook deze molen stil. De Stander in Ter Haar leverde geen veiligheidsproblemen op bij de inspectie.



De gemeente zal nu voor de beide veel draaiende molens in Bellingwolde en Veelerveen de middelen moeten vrijmaken voor reparatie. en vervanging. Deze monumenten moeten regelmatig in werking zijn, ze in stand te houden. Het spreekwoord “stilstand in achteruitgang”‘ is bij deze oude molens zeker van toepassing.

Ingezonden