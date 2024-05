Van Dik Hout en Queen Must Go On headlines van het Pagefestival

STADSKANAAL – Muziek, cultuur, vermaak en heerlijk eten en drinken voor iedereen. Ook dit jaar biedt het Pagefestival in Stadskanaal weer drie dagen lang een zeer breed programma voor vele smaken. Hoofdacts zijn dit jaar de legendarische Nederpopband Van Dik Hout en Queen Must Go On, twee jaar geleden de eerste winnaar van SBS6-tv-show The Tribute, Battle of the Bands. De toegang tot het driedaagse festival is op zaterdag en zondag zoals altijd gratis. Voor de vrijdagavond is wel een toegangskaart vereist.

Het Pagefestival biedt drie dagen muziek, cultuur en heel veel heerlijk eten en drinken. Op twee podia vinden vele muzikale optredens plaats. Verspreid over het terrein en in het gebouw van Scouting zijn diverse culturele activiteiten zoals straattheater, een tentoonstelling en de Groninger Museum Tour. Ook is er tijdens het festival volop te doen voor kinderen, onder meer speelattributen en schminken.

Vrijdag

Het festival begint op vrijdag met twee headlines. Van Dik Hout zet het 30-jarig jubileum luister bij met een nieuw album en een tour langs vele podia en festivals, waaronder het hoofdpodium van het Pagefestival. Queen Must Go On is de nieuwste en meest sensationele Queen tributeband van Nederland. Deze Nijmeegse band heeft een heldere visie: de geweldige muziek van Queen in ere houden! Queen Must Go On was twee jaar geleden de eerste winnaar van televisieshow The Tribute, Battle of the Bands. In november in een uitverkocht Ahoy Rotterdam met het Metropole Orkest, maar eerst naar Stadskanaal. Verder brengt singer-songwriter Erwin de Vries zijn Grunneger landjes ten gehore en speelt Easterfield uit Barger-Oosterveld een set pure, rauwe blues-rock!

Zaterdag

Op zaterdag is er volop ruimte voor enkele feesten der herkenning. Prof. Nomad – inmiddels vaste gast op het Pagefestival – brengt een show met de grootste disco-dancehits uit de eighties en Gimme Shelter speelt de grootste hits van de Rolling Stones. Waar de charmante volkszanger en charismatisch rockidool Thijs Boontjes is, is ambiance. Hij was met zijn Dans- en Showorkest inmiddels te zien op onder meer Down The Rabbit Hole, Zwarte Cross en Into The Great Wide Open. Bij Orange Skyline spat de opwindende twenties indie & rock van het podium, de energieke Friese bluesrockband Birchwood rond zanger-gitarist Tim Birkenholz werd door BluesMagazine een ‘brok dynamiet’ genoemd en Helen Jewett brengt een aanstekelijke mix van post-punk en shoegaze. De alternatieve rockband Funnels uit Groningen speelt een show vol bombastische hoogtepunten, terwijl Bad Moon Killers het juist zoekt in tonen uit de onderwereld, donderende drums en zware gitaarriffs. Zeker geen onbekende voor het Pagefestivalpuliek is Knoalster René Muthert, die deze keer met maat Alex Gache als Persona Non Grata luisterliedjes speelt.

Zondag

Ook op zondag is Prof. Nomad van de partij. Nu echter verruilt hij spiegelbol en discolampen voor korte broek, stropdas en zwaar overstuurde gitaar voor een vette set AC/DC. Punkers en rockers komen ook aan hun trekken bij Rumbones, de Stadskanaalster Ramones-coverband die in hun alweer 10-jarig bestaan podia door heel Nederland platspeelde. Erwin Java en Erwin Nyhoff vertolken Cuby and the Blizzards zoals alleen zij dat kunnen. Planet Orange live is een bedwelmende mix van rhythm & blues, psychedelica en fanfare, het Drentse Moonlighter speelt een mix van blues met klassieke en alternatieve rock en Age Before Beauty is een gezelschap ervaren muzikanten die bekende nummers een eigen touch geven.

Cultuur

Tijdens het Pagefestival zijn er ook diverse culturele highlights. Op zaterdag speelt artiestenstel de Magnifico’s de voorstelling ECHT, een humoristische show vol hilariteit, herkenning en troost, een variétéshow met dans, zang en goocheltrucs. Voor de jongste festivalbezoekers is er op zaterdag de Groninger Museum Tour: maak, doe en verwonder je in het minimuseum. The Incredibles Box van Cia La Tal is een show over drie personages die op de vlucht zijn voor een ramp. Deze voorstelling is op zaterdag en zondag te zien. Het culturele programma omvat op zondag verder Tetra-Tinus, de robot die mensen raakt en die tot de verbeelding van kinderen spreekt.



Het Pagefestival vindt plaats op 21 juni vanaf 19.30 uur, zaterdag 22 juni vanaf 15.00 uur en zondag 23 juni vanaf 13.30 uur. Voor meer info zie www.pagefestival.nl Voor de toegang tot het Pagefestival op de vrijdag gelden entreeprijzen; op de zaterdag en zondag is de entree zoals gebruikelijk gratis.

