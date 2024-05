Vermoedelijk drugslab aangetroffen in Emmer-Compascuum

EMMER-COMPASCUUM – De politie heeft op donderdag 30 mei een instap gedaan in een pand aan de Zr. Simpliciastraat in Emmer-Compascuum. De politie kreeg een tip binnen dat hier mogelijk een drugslab was. Er zijn sporen aangetroffen die erop wijzen dat hier drugs zijn vervaardigd. De politie doet daarom verder onderzoek. Daarnaast zijn ze op zoek naar getuigen, die mogelijk iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van het pand.

De landelijke forensische opsporingsdienst (LFO) doet ter plaatse onderzoek. Ook doen agenten buurtonderzoek. Zo moet duidelijk worden wat er precies heeft plaatsgevonden in het pand.

Getuigen en tips

In het onderzoek naar het pand is de politie op zoek naar getuigen of andere personen die belangrijke informatie hebben. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord in de omgeving van het pand aan de Zr. Simpliciastraat? Heeft u bijvoorbeeld een anijsachtige geur geroken of was er sprake van opvallende vervoersbewegingen? Heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Laat het dan weten.

Neem contact met op

Deel uw informatie met de politie door te bellen naar 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in. Liever anoniem blijven? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000. Meld Misdaad Anoniem staat volledig los van de politie en geeft alleen de inhoud van de melding. Het wordt niet bekend van wie die melding komt. Zo blijft de tipgever veilig en kunnen wij toch met de tip aan de slag.

Bron: Politie Drenthe