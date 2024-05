Vlagtwedder Landbouwbeurs, de grootste agrarische vakbeurs & plattelandsbeurs van Noord-Nederland

VLAGTWEDDE – Een agrarische vakbeurs én een plattelandsbeurs met voor elk wat wils, voor jong en oud, boeren, burgers en buitenlui. Dat is de Vlagtwedder Landbouwbeurs. Met ruim tweehonderd stands met (bijna) alles op het gebied van landbouw en plattelandsleven is dit de grootste openluchtbeurs in zijn soort van Noord-Nederland. Van 14 tot en met 16 juni is er heel veel te doen, zien, beleven en genieten op het beursterrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde. De beurs wordt op vrijdag 14 juni om 13.00 uur geopend door BBB-gedeputeerde van de provincie Groningen Henk Emmens.

Boeren en andere vakspecialisten uit de agro-branche vinden op de beurs een breed aanbod van nieuwe en beproefde producten en technologie. Bovenal is de Vlagtwedder Landbouwbeurs een agrarische vakbeurs. Op de beurs staan vele specialisten op het gebied van landbouw, tuinbouw, veehouderij, grondverzet, landbouwmechanisatie, loonwerk, transport en overige agrarische dienstverlening. Bezoekers genieten er van presentaties van nieuwe landbouwmachines en er is een mogelijkheid om zelf grondverzetmachines uit te proberen.

Gezellige beurs

Verder is de Vlagtwedder Landbouwbeurs vooral een gezellige beurs. De organisatie doet er alles aan om bezoekers, standhouders en vrijwilligers een prachtige beurs te bezorgen met volop ruimte voor sociale contacten. Er is een centrale looproute langs alle stands die de bezoekers naar keuze linksom of rechtsom kunnen lopen. Onderweg passeren de bezoekers het gezellige terras met heerlijk eten en drinken van Turks restaurant de Sultan en RJJ Catering. Deze beide Vlagtwedder horecabedrijven verzorgen wederom gezamenlijk de beurscatering. Partycentrum Rendering uit Vlagtwedde verkoopt er heerlijke dranken en snacks uit de frituur.

Regionale plattelandsbeurs

Landbouwbeurs Vlagtwedde is een regionale plattelandsbeurs voor het hele gezin met stands en activiteiten voor iedereen. Van akkervarkens tot accountancy, van speelgoed tot smart farming en van plaagdierbeheersing tot Pleegzorg Groningen, het aanbod van de standhouders is zeer divers. Stichting BOVEM laat zien hoe het er in de landbouw aan toe ging in de begindagen van de mechanisatie en toont vele oldtimers. Het Groninger Paard is aanwezig met een driedaags hippisch programma met paardenshows en -demonstraties. Op zaterdag kunnen bezoekers genieten van de de muzikale act Mini Mixi Band en op zondagmiddag spelen er Ben the Banjoman en de New Rhythm & Brass Band. Alle aanwezigen kunnen het beursterrein en verre omgeving bekijken vanuit een reuzenrad, dat nog vier meter groter is dan het reuzenrad tijdens de vorige beurs. Ook voor kinderen is er veel te doen. Er is volop speelgelegenheid, onder meer een ballenbak, enkele springkussens en de gloednieuwe Boerderij-hindernisbaan.

Agrarische vakbeurs

Op de beurs presenteert smaXtec animal care de nieuwste innovatie TruAdvice, een technologie op basis van kunstmatige intelligentie (AI) die verdachte ziektemeldingen opspoort. Agri Bio-Solutions presenteert technieken die de input van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, diesel en tijd in boerenbedrijven reduceren door de bodem gezond te houden en de natuur haar werk te laten doen. Bij Platform Veilig Ondernemen is informatie te krijgen over het herkennen van criminele activiteiten op het platteland en kan zelfs een drugslab worden bezocht.

H. Scholte-Aalbes Landbouwwerktuigen BV toont onder meer innovatieve kunststof schijfrollen, die dankzij het wigvormige ontwerp niet meer vollopen met grond tijdens de grondbewerking. Alle activiteiten, nieuwsberichten en meldingen van sponsors en deelnemers zijn te zien op een groot LED-scherm.

Laagdrempelig, praktisch en gezellig

De Vlagtwedder Landbouwbeurs is laagdrempelig, praktisch en gezellig. Bezoekers betalen alleen maar entree voor hun bezoek. Parkeren, toiletten, kinderspelen, demonstraties en alle overige activiteiten zijn allemaal inbegrepen bij de entreeprijs, met uitzondering van het reuzenrad waarvoor een kaartje een euro kost. “Voor standhouders kan een kaartje voor het reuzenrad een mooi relatiegeschenk zijn voor bezoekers van de stand”, tipt De Groot. Dat het allemaal lekker betaalbaar blijft, is mede te danken aan de tomeloze en belangeloze inzet van vele vrijwilligers en de bijdragen van alle sponsors, waaronder hoofdsponsor Rabobank Groninger Land en subsponsor trippel aaa & triacc.

Contacten

De organisatie wil met de beurs de contacten versterken tussen de agrarische sector en de overige plattelandsbewoners. Ook is de beurs bedoeld om het imago van de agrarische sector een positieve impuls te geven. De beeldvorming over de landbouw en veehouderij komt de laatste jaren steeds verder af te staan van de werkelijkheid. De landbouwbeurs laat ook zien met hoeveel liefde voor dieren er wordt gewerkt, hoe landbouw, natuur en milieu prima hand in hand kunnen gaan en hoe doortastend de sector al heel lang aan de slag is met innovatieve ontwikkelingen, zowel voor efficiency als op het gebied van duurzaamheid.



Kijk voor nieuws over de beurs, uitvoerige informatie, fotoreportages en een overzicht van de activiteiten op www.landbouwbeursvlagtwedde.nl .

