Vliegende kevers in mei, boswachtersblog van Jelka Vale

WESTERWOLDE – Hieronder leest u een blog van Jelka Vale, boswachter bij Staatsbosbeheer in Westerwolde.

Op het moment dat wij de dag afsluiten en tot rust komen, worden veel dieren juist wakker. De eerste helft van deze maand was het heerlijk lang buiten-zit-weer. Als je dan in bosrijke gebieden in de schemering buiten zat, zag je dat nachtleven wakker worden. Een opvallende verschijning is dan de meikever.

Wapperende waaiers

De meikever is een insect van ongeveer 3 centimeter groot. Zijn schild en poten zijn bruin, en op zijn kop heeft hij opvallend oranje antennes die eindigen in een soort waaiers. Daaraan kun je ook het verschil tussen man en vrouw zien. De waaiers van de vrouw zijn een stuk kleiner dan die van de man. De waaiers bevatten veel geurzintuigen waarmee ze voedsel of een partner kunnen zoeken.

Het menu van de meikever

Meikevers leven vaak langs bosranden en graslanden, en dan vooral op eiken en beuken. In oost en midden Nederland heb je grote kans om hem tegen te komen. In het westen is die kans een stuk kleiner. Als de zon is ondergegaan vliegen ze met brommend geluid rond de toppen van loofbomen op zoek naar eten. De volwassen kever heeft een grote voorkeur voor de bladeren van de zomereik. Ook beuk, haagbeuk en populierenblad maken onderdeel uit van zijn menu.

Het levensverhaal van de meikever

Een meikever vliegt uit in mei en na 10 tot 15 dagen zijn ze geslachtsrijp. Na de paring gebruikt het vrouwtje de punt van haar achterlijf om de eieren op een paar centimeter diepte in de grond te leggen. Als ze alle eieren heeft afgezet sterft ze. Na vier tot zes weken komen de larven uit hun ei. Ze beginnen direct met het eten van wortels van grassen en kruiden, maar blijven onder de grond. In de loop van de herfst, als de temperatuur zakt, kruipt de larve nog dieper onder de grond om te overwinteren. Zo leeft een larve tot wel vier jaar (afhankelijk van de leefomstandigheden) onder de grond.

Ondergrondse popkamers

Als de larve aan het einde van de zomer van het derde jaar volledig ontwikkeld is, maakt hij een popkamer om in te verpoppen. De larve verandert daar in ongeveer zes weken in een meikever! Het is dan inmiddels herfst geworden, en tot de lente blijven de jonge kevers in hun popkamer of poppenwieg. In mei kruipen ze als meikever uit de grond en begint de cyclus weer van voor af aan.

Zie jij ze weleens vliegen?

De meikever dankt zijn naam aan de maand waarin hij uitvliegt. Mei is bijna afgelopen, maar ook in juni vliegen ze nog rond. Ze zijn ook goed herkenbaar aan hun zoemende geluid! En mocht het niet lukken om ze te spotten. Na de meikever komen ook nog de juni- en julikevers tevoorschijn.

Boswachter Jelka