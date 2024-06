Avondvierdaagse Stadskanaal dinsdag van start

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 1 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJWEL DROOG | GEMIDDELD ZOMERWEER

Er kan vandaag misschien nog een enkele kleine bui ontstaan maar meestal is het droog met vanmiddag af en toe zon, vanavond komen er meer opklaringen. De temperatuur stijgt tot 20 of 21 graden en de wind is matig uit het noordwesten tot noorden: windkracht 3 tot 4.

Dus de wind is vandaag zeker merkbaar en dat is-ie morgen ook nog wel, maar het neemt dan wel iets af. Daarbij is er morgenochtend vrij veel zon en dat wordt dan ook een mooie fase, in de loop van de middag en avond komt er meer bewolking en maandagnacht is er kans op een beetje regen. Een droge dag dus morgen, met een maximumtemperatuur van 19 graden.

Maandag beginnen we juist met bewolking en een drup regen, later zijn er meer opklaringen. Dinsdag en woensdag is de kans op enkele buien iets groter, maar veel regen valt er dan niet. Het zal dan ook licht wisselvallig zijn met meestal een westenwind, maximum komende week tussen 18 en 21 graden.