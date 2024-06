Bezoekers beleven de sfeer uit de 17e eeuw tijdens de Slag om Bourtange

BOURTANGE – Dit weekend vindt de 25ste editie van de Slag bij Bourtange plaats.

De Slag bij Bourtange is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar is heel speciaal. Het is namelijk de 25e editie van de slag. De vesting is volledig aangepast aan het tijdperk van de 80-jarige oorlog.

In 1640 namen de Spaanse troepen de vesting in, maar de Nederlanders zijn van plan het te heroveren. Of ze daarin slagen, is uit de eerste hand zien: tal van soldaten uit vroegere eeuwen spelen het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk na. Naast spectaculaire veldslagen rondom het fort, kunnen de bezoekers ook een kijkje nemen in het dagelijkse leven in die tijd, zoals in het origineel pakhuis, bij de gevechten en op de markt.

De officiële opening werd vanmorgen om 10.00 uur door waarnemend burgemeester Leendert Klaassen verricht. Na het defilé, waaraan alle troepen deelnamen, was er een eerbetoon bij het Poolse monument. Daarna vonden de eerste schermutselingen plaats.

Openingstijden:

Zaterdag en zondag van 11.00 uur – 18.00 uur.

Foto's: Johannes Velthuis