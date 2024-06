Bezoekers genieten van de prachtige schilderijen van Arie Philips

OUDESCHANS – In het garnizoenskerkje van Oudeschans is een bijzondere expositie van schilderijen van Arie Philips uit Bellingwolde ingericht.

Arie is al zo´n 30 jaar onderhoudsschilder in Bellingwolde. Daarnaast is hij al langer dan 30 jaar kunstschilder. In zijn vorige woonplaats Woerden maakte hij al eens een dorpsgezicht: een werk van bijna 2 m2 groot. Het is onderdeel van de expositie. Hij raakte op zijn 22 ste geïnspireerd door de grote schilderijen in het Rijksmuseum. Hij besloot een groot doek te kopen en zocht naar een plaatje om na te schilderen. Dit werd het dorpsgezicht van Woerden.

Naast berglandschappen heeft Arie zich de laatste jaren toegelegd op het landschap in zijn directe omgeving: Westerwolde en ’t Oldambt. In zijn werk geeft Arie blijk van een scherp oog voor licht en water. Hij trekt er met zijn schildersezel en olieverf er op uit en maakt in de vrije natuur prachtige werken. Het schilderij dat op de foto op de schildersezel staat heeft hij gisteren afgemaakt. Het is geschilderd in Booneschans.

Het is voor Arie Philips de allereerste keer dat hij zijn werk aan de buitenwereld laat zien. Een primeur.

Gast-exposant is Herma Arensman uit Winschoten met olieverfschilderijen en glaswerk.

Voor een deel van de collectie gaat het om een verkoopexpositie.

U bent van harte uitgenodigd om de expositie te komen bezoeken. Arie en Herma zijn van 1 t/m 9 juni alle dagen van 11 tot 17 uur aanwezig.

Entree is gratis en Arie trakteert u desgewenst graag op een kopje koffie/thee.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Ingezonden