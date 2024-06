Gerestaureerde loswal Ganzedijk feestelijk geopend

GANZEDIJK – Vanmorgen verrichtte wethouder Jurrie Nieboer de feestelijke opening van de gerestaureerde Loswal in Ganzedijk.

De gerestaureerde loswal In Ganzedijk is de verbindingsweg tussen de wegen Finsterwolderhamrik en Ganzedijk en vormt een mooie schakel in het landschap tussen het dorpshuis en Udema’s molen.

Totstandkoming project

De vijf dorpen die in dit project samenwerken zijn: Verenigingen Dorpsbelangen van Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg, Ganzedijk/Hongerige Wolf en Nieuw Beerta. Voor het realiseren van dit plan richtten de Dorpsbelangen verenigingen Stichting 5 Oldambtster Dorpen op. De stichting is actief gaan samenwerken met meerdere partijen, zoals de gemeente. Het plan viel samen met de vraag vanuit het project Toukomst. De Stichting heeft een aanvraag ingediend voor budget voor de aanleg van 10 ommetjes en de renovatie van de Loswal. Dat project is als een van de eerste projecten gehonoreerd. Naast deze gelden en natuurlijk de inzet van de leden van de projectgroep (deels bestaande uit vrijwilligers) heeft de Stichting zich ingespannen om overige gelden van fondsen binnen te halen.

De Loswal in Ganzedijk

Vanmorgen verrichtte wethouder Jurrie Nieboer de feestelijke opening van de gerestaureerde loswal. De loswal werd in 1863 opgeleverd. Schepen met graan voor de naastgelegen Udema’s molen werden er gelost. De laatste jaren verpauperde de loswal, die eigendom van de gemeente Oldambt is. Dankzij de inspanningen van de stichting, en met name van Ton van den Boomgaard en Harm-Arend Meijer, en de firma Vegter ligt de loswal er nu weer netjes bij. De heren van den Boomgaard en Meijer kregen voor hun inzet een oorkonde en een chocoladepakket overhandigd. In samenspraak met de gemeente en de bewoners wordt de loswal nog verder ingericht. Er staat al een picknickbank en vissers maken al volop gebruik van het mooie “stekkie”.

Na de openingshandeling was het tijd voor een hapje en een drankje in het nieuwe buurthuis van Ganzedijk. Bakkerij de Eenvoud Hongerige Wolf e.o. zorgde voor flammkuchen en focaccia.

Naast de loswal heeft Stichting 5 Oldambtster Dorpen ook in de vijf dorpen dorpsommetjes gerealiseerd. De opening daarvan is op 27 juni om 15.30 uur in de kerk van Beerta door burgemeester Cora-Yfke Sikkema (inloop vanaf 15.00 uur). Ook hebben ze meegewerkt aan het realiseren van het opknappen van het fietspad van Beerta naar Bad Nieuweschans en van Finsterwolde naar Beerta.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg