Westerwolde neemt het in eerste nacompetitiewedstrijd op tegen FC Oldemarkt

VLAGTWEDDE – Toen op Tweede Pinksterdag duidelijk werd dat Westerwolde was “veroordeeld” tot het spelen van nacompetitie, was het alleen nog even wachten hoe en met welke clubs deze staart van de competitie eruit zou gaan zien. Immers, vooraf was bekend dat er totaal 21 teams aan deze nacompetitie deel zouden nemen, waarvan er uiteindelijk drie ploegen in het nieuwe seizoen een plaats in de derde klasse krijgen. Wel was bekend dat de tegenstander nummer twaalf uit de derde klasse A zou worden. Maar pas vorige week zondagmiddag kwam FC Oldemarkt uit de koker als tegenstander in de eerste ronde van de nacompetitie. Voor Westerwolde een totaal onbekende tegenstander.

In de archieven is niet te vinden of beide tegenstanders van komende zondag eerder tegen elkaar hebben gespeeld. Maar gelet op onderstaande statistieken moge het duidelijk zijn dat er komende zondagmiddag een leuke krachtmeting op De Barlage in Vlagtwedde te wachten staat. Voor beide ploegen zal hierbij zonder meer de doelstelling zijn te komen tot de uiteindelijk drie te spelen nacompetitiewedstrijden met maximaal resultaat om zodoende het derdeklasserschap met een jaar te verlengen.

FC Oldemarkt werd dus de tegenstander van de rood-witten, omdat de ploeg uit de gelijknamige plaats in de kop van Overijssel in de laatste competitieronde middels een zege het vege lijf redde door met 4 – 1 te winnen van Olyphia. Hierdoor belandde FC Oldemarkt op de twaalfde plaats in de derde klasse A. Het team sprokkelde uit de 26 gespeelde competitiewedstrijden 25 punten bij elkaar. Van deze 26 wedstrijden wist men er zeven te winnen, werd er vier keer gelijk gespeeld en de overige wedstrijden gingen verloren. Het doelsaldo in de competitie van FC Oldemarkt was 40 – 60.

Omdat Westerwolde al een week eerder wist dat er niet aan het spelen van nacompetitie viel te ontkomen, was de laatste wedstrijd tegen EHS ’85 voor hen eigenlijk een “om des keizers baard”. Daarentegen niet voor de tegenstander van die middag, want door de 4 – 1 winst wisten de Emmenaren een plaats in de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse af te dwingen. Om uiteenlopende redenen speelde Westerwolde deze wedstrijd met vijf andere basisspelers dan normaliter het geval is. Westerwolde eindigde de competitie met 27 punten uit eveneens 26 wedstrijden. Acht keer werd er gewonnen, drie duels eindigden in remise en de Vlagtwedders verloren eveneens vijftien wedstrijden. Het doelsaldo van de mannen van trainer Richard Streuding werd uiteindelijk 44 – 65.

De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zondagmiddag om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter dhr. E. Koning uit Winschoten. Samen met zijn door de KNVB aangestelde assistenten zal hij vast en zeker proberen ook deze wedstrijd in goede banen te leiden en tot een goed einde te brengen. Pupil van de week is Arthur Willemsen, spelend in Westerwolde JO12-3. Bij deze wedstrijd wordt geen entree geheven; wel zal opnieuw het vernieuwde programmaboekje met verloting tegen de prijs van € 1,00 per stuk aan spelers, begeleiding en publiek worden aangeboden. Ook komende zondagmiddag hopen spelers en begeleiding van Westerwolde weer op massale support van het Vlagtwedder publiek, waarbij uiterlijke steun andermaal een sfeer verhogende werking kan hebben.

Wedstrijdsponsor

Wedstrijdsponsor bij deze eerste nacompetitiewedstrijd van het seizoen 2023 / 2024 is het sloop- en saneerbedrijf Revoort uit Tweede Exloërmond, al meer dan 25 jaar sloop- en saneerpartner in de sector. Voor de regio, door de regio om lokaal impact te kunnen maken. Als kennispartner in circulariteit streven zij naar een volledig circulair sloopproces in 2030. Doen wat kan om bij te dragen aan een schone leefomgeving.

Slopen is niet alleen afbreken, maar ruimte creëren voor nieuwe ambities. Slopen is meestal niet het einde van een cyclus, maar het begin van iets nieuws. Door een bestaand gebouw, een installatie of object te ontmantelen, komen er grondstoffen beschikbaar die men kan hergebruiken, recyclen of als grondstof voor nieuwe materialen kunnen inzetten. Revoort zet in op circulariteit binnen grenzen. Door lokale herinzet en recycling worden niet alleen kostbare grondstoffen behouden voor de regio, maar wordt ook CO2 uitstoot tot een minimum beperkt.

“Circulariteit kan niet zonder lokale focus.”

De v.v. Westerwolde wil Revoort (met daarbij Berend Tonnis voor zijn bemiddeling) dan ook hartelijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de wedstrijdbal voor deze belangrijke (eerste) nacompetitiewedstrijd voor zowel Westerwolde als FC Oldemarkt.

Ingezonden door HJ Pleiter