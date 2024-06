Wethouder Engelkens werkt zich in het zweet bij opening Inclusiegames

FINSTERWOLDE – Wethouder Gert Engelkens van de gemeente Oldambt deed na de opening ook zélf mee aan de Inclusiegames. Deze vonden vandaag voor het eerst plaats in MFC De Hardenberg in Finsterwolde.



Tijdens de Inclusiegames werden zes verschillende spellen aangeboden, die samen de kleuren van de regenboog vormden. De organisatie had de spellen bewust laagdrempelig gehouden en gericht op samenwerken en plezier hebben. Er waren Oudhollandse spellen, een rolstoelcircuit, een stormbaan en het spel Twister. Ook konden deelnemers tasjes in een korf proberen te gooien of samen op de ski’s. De deelnemers konden ervoor kiezen om alle onderdelen mee te doen, maar ze mochten ook een keuze maken. Op die manier kon iedereen in principe meedoen, ongeacht beperking, afkomst, geslacht, handicap of seksuele voorkeur. Door samen te bewegen kregen mensen op een ongedwongen manier met elkaar contact.

Wethouder in actie!

Volgens organisator Mark Voetel was wethouder Gert Engelkens vanaf het begin al erg enthousiast over het initiatief. Vanmorgen om 10 uur verzorgde de wethouder de opening en kwam daarna zélf in actie op de stormbaan.

Muzikale begeleiding door DJ Randy

DJ Randy ’s uit Finsterwolde begeleidde vanmiddag muzikaal de Inclusiegames. Randy is erg populair in Finsterwolde en omgeving. Bovendien heeft Randy zelf een beperking, waardoor hij uitstekend bij het idee achter de Inclusiegames paste.

De Inclusiegames waren een initiatief van Regenboog Oldambt in samenwerking met Sociaal Werk Oldambt, vrijwilligers uit de gemeente Oldambt en vertegenwoordigers van organisaties voor gehandicaptensport. Het motto was: bewegen is voor iedereen!

Foto’s: Jan Glazenburg