Gewassen Tuinderij Weddermarke staan er mooi bij

WEDDE – Door de inspanningen van een groep vrijwilligers staat Tuinderij Weddermarke er mooi bij.

Aan het eind van de Weddermarke werd begin dit jaar door de familie Luth aan Tuinderij Weddermarke een perceel ter beschikking gesteld. Het bodemleven in het perceel heeft inmiddels al 25 jaar geen bestrijdingsmiddelen gezien. Dat gaat zo blijven. Er wordt geen kunstmest gebruikt en het plantgoed is afkomstig uit biologische teelt. Het streven is om een rijke variëteit aan groente en fruit te verbouwen.

Stichting Tuinderij Weddermarke is in het voorjaar van 2023 opgericht. Het doel is om biologische voedseltuiniers van allerlei richtingen bij elkaar te brengen en projecten op dit gebied te ondersteunen. Op zondagmiddag 3 maart 2024 werd de nieuwe voedseltuin “Tuinderij Weddermarke” door Eric Koeweiden, lid van de dorpsraad in Wedde, die samen met Ida van Dort van Rooijen de initiatiefnemer is, geopend. De grond waar eerst zonnebloemen voor voorbijgangers stonden doet nu dienst als groentetuin. De tuin wordt door tientallen vrijwilligers, verdeeld in diverse ploegen, bewerkt.

Zoals u op de foto’s kunt zien staan de gewassen er mooi bij!

Foto’s: Mazzelmoaze