Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Renkenberge

Rond kwart voor vijf gistermiddag is bij een clubgebouw aan de Wahner Straße in Renkenberge een afvalbak in brand geraakt. Brandweer en politie gingen met spoed ter plaatse. Ze konden niet meer verhinderen dat het vuur naar het dak van het gebouw oversloeg. De schade bedraagt 35.000 euro. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Papenburg

Tussen vrijdag 16.00 en zaterdag 12.00 uur is bij een woning aan de Schäfereiweg in Papenburg ingebroken. Er werden een spelcomputer en twee fietsen gestolen. De schade bedraagt 200 euro.

Donderdagavond is rond elf uur bij een garage aan de Danziger Straße in Papenburg een poging tot inbraak gedaan. De daders probeerden de garagedeur open te breken. Hierdoor is enige schade ontstaan.

Bij een ongeval op de Rheiderlandstraße in Papenburg zijn gistermiddag om 17.10 uur twee personen gewond geraakt. Een 54 jarige bestuurder van een BMW kwam op de kruising met de Guthofstraße in botsing met een 47 jarige bestuurder van een Ford. De schade bedraagt 13.000 euro. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Meppen

Bij een ongeval aan de An der Schaftrift in Meppen is vannacht om tien voor vier een 66 jarige vrouw gewond geraakt. De vrouw reed met haar Nissan tegen een langs de kant van de weg geparkeerde Kia. Hierbij sloeg haar auto over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De bestuurster is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De schade wordt op 35.000 euro geschat.

Surwold

Vanmorgen is om 10.40 uur de bovenverdieping en het dak van een woning aan de Lindenstraße in Surwold in brand geraakt. Het vuur werd door 57 brandweerlieden van brandweerkorpsen uit de omgeving bestreden. Er is niemand gewond geraakt. De schade bedraagt vier ton. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.