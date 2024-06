Roelof Eefting naar NK Biljarten in Brabant

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 2 juni, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG VEEL BEWOLKING | KLEINE VERSCHILLEN

Er is vandaag iets minder en de luchtdruk is nog wat verder gestegen, maar de bewolking zal de meeste tijd nog overheersen met maar af en toe een paar opklaringen. Regen valt er niet en de temperatuur stijgt naar 18 á 19 graden: het wordt geen onaardige dag.

Morgen is er ook niet veel zon en bovendien kan er in de loop van de dag ook een beetje regen of motregen vallen. Maximum morgen rond 18 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind: windkracht 2 tot 3.

Dinsdag is de regenkans nog wat groter want dan gaat er een front met buien passeren. Dan kan er 5 tot 10 mm vallen en ook woensdag is er eerst nog kans op een bui, maar het verdere verloop van de week zal vrijwel droog verlopen met zonnige perioden. De zon maakt dan ook meer kans dan vandaag en morgen, omdat de wind later in de week uit het westen tot zuidwesten komt.