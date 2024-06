Vier leden Damclub Winschoten naar NK sneldammen

WINSCHOTEN, UTRECHT – Het damseizoen wordt traditioneel afgesloten met het NK-sneldammen dat zaterdag 8 juni voor alle categorieën op de damkalender staat. Als locatie is gekozen voor het Nationaal Denksport Centrum (NDC) in Utrecht. Het gaat dan om welpen, pupillen, aspiranten, junioren en senioren, waarbij de dames een aparte groep vormen.

De senioren zijn qua rating in 3 groepen ondergebracht, namelijk groep C rating tot 900 punten, groep B rating van 900 – 1100 punten en de A-groep boven de 1100 ratingpunten. Hierbij geldt als peildatum 1 juli 2023. Alle groepen bestaan daarbij uit maximaal 24 spelers, die zich via de provinciale kampioenschappen volgens een “verdeelsleutel” konden plaatsen voor deze titelstrijd. In de provincie Groningen zijn dat alleen de kampioenen in hun klasse, behalve de welpen geboren in 2015 en 2016 mogen 3 spelers worden afgevaardigd. Bij de aspiranten mogen 2 spelers uit Groningen worden afgevaardigd.

Finale

Behoudens de damesgroep beginnen de overige groepen met 7 ronden “Zwitsers systeem”,

onder een speeltempo van “Fischer 5 + 5”. Daarna vindt een hergroepering plaats, waarbij de nummers 1 t/m 8 in de A-finale komen, 9 t/m 16 in de B-finale en 17 t/m 24 in de C-finale. Bij de prijsuitreiking ontvangt sowieso de nummer 1, 2 en 3 een beker, maar tevens ook de kampioenen van de B en C groep.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten reist zaterdagmorgen met vier leden af naar de “Domstad”, namelijk Jan Starke uit Oude Pekela die uitkomt voor de senioren C-groep, junior Janick Lanting uit Bad Nieuwschans, en de welpen Albert Meezen en Bradley Kuiper beide uit Winschoten. Met de aantekening dat Albert en Bradley beide hun debuut maken op dit kampioenschap.

