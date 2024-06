Burgemeester Jaap Velema op 1 juli weer aan het werk

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 3 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJS EN EEN DRUP REGEN | WEINIG AFWISSELING

De zon gaan we vandaag bijna niet zien want er is veel bewolking en het is in het algemeen een grijs weerbeeld. Vooral vanmiddag en vanavond zou er soms een drup regen kunnen vallen, maar dat is ook niet veel en de meeste tijd is het vandaag dan ook droog. Er staat een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west, de maximumtemperatuur is 18 graden.

Vannacht en morgen neemt de kans op een beetje regen toe en ook morgen is er bijna geen zon. De wind is morgen meest matig en die waait dan uit het zuidwesten, de maximumtemperatuur is morgen een graad of 19.

Na morgen is er op woensdag weer af en toe zon en dan lijkt het overdag droog te blijven, daarna is er een afwisseling van bewolkte en zonnige perioden, met soms een beetje regen. Er is later in de week een matige wind uit zuidwest tot west, maximumtemperaturen ook dan 18 á 19 graden.