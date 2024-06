Derde ronde van he internationaal NK Ovalracing staat in teken van de strijd om de Gouden Helm Trofee bij de SuperRods

TER APEL – Op zondag 9 juni is het tijd voor de 3e ronde van het int. NK Ovalracing in Ter Apel. Na twee zeer enerverende wedstrijddagen, eerder dit seizoen, belooft het wederom een waar spektakel te worden. De SuperRods zullen namelijk met een groot deelnemersveld gaan strijden om de Gouden Helm Trofee. Daarnaast de spectaculaire Bangerstox en Saloon Stockcars te gast. Deze contactklasses zorgen voor het betere duw en trek werk op de korte baan van de Polderputten.

Juniorenklasse

In de Juniorenklasse, met deelnemers tussen de 11 en 16 jaar, groeit het deelnemersveld gestaag. Met meerdere coureurs op komst in de rest van het seizoen is er de hoop om aan het eind van het seizoen weer een volwaardig deelnemersveld op de baan te hebben. En wellicht zullen we meer deelnemers gaan zien met een “nieuwe generatie” auto’s die inmiddels zijn toegestaan. Zo heeft Cato Caspers uit Kampen inmiddels bewezen prima uit de voeten te kunnen met zijn Citroen C1. Hij is momenteel de leider in het kampioenschap en heeft een respectabele voorsprong opgebouwd op de concurrentie die allemaal in een Toyota Starlet actief zijn. Zo staat Zoe van Wieren uit Zwartemeer momenteel op 8 punten achterstand op de tweede positie in het kampioenschap voor Jonas Kruger, Elias Scharwat en Jay Tiben.



Rookie Rods

Tijdens de vorige wedstrijddag op Hemelvaartsdag stonden de Rookie Rods in de schijnwerpers tijdens hun strijd om de Gouden Helm Bokaal. Keano Boes uit Vroomshoop was oppermachtig in die strijd. Hij won alle races en nam zo niet alleen de grootste Trofee mee naar huis, hij heeft momenteel ook de koppositie in het Nederlandskampioenschap stevig in handen. Maar de top vijf in deze klasse is erg aan elkaar gewaagd. Brian Doddema uit Musselkanaal heeft een achterstand van 13 punten op Boes, maar ook Raymond Kuiper uit Ter Apel, Jesse van den Akker uit Nuland en Danny Bos uit Ter Apel strijden volop mee om de kopposities in het klassement van het NK. Met een groot deelnemersveld aan de start wordt het uiterste gevraagd om aan de kop van dat klassement te blijven.

SuperRods

Het is genieten van de kanonnen in de SuperRods. Veel verschillende concepten gaan met elkaar de strijd aan. Naast de punten voor het kampioenschap zullen de coureurs gaan strijden om de Gouden Helm Trofee. De startopstelling zal volgens loting plaats vinden waarna de deelnemers twee races gaan rijden om punten te verzamelen voor de startopstelling van de Gouden Helm Finale. De grote favorieten, gezien de resultaten tijdens dit seizoen, die gaan strijden om de winst zullen waarschijnlijk Kevin Zwiep uit Schoonoord, Harm Veenstra uit Klazienaveen en Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede zijn. Maar ook daarachter zitten snelle mannen die een gooi willen doen naar de overwinning of in ieder geval een podiumplek. Wat te denken van Danny Lubben uit Klazienaveen met zijn VW Golf diesel, Edward Jan Walsma met zijn VW Polo uit Joure, Catrinus Vochteloo met de Peugeot 205 uit Emmen, Jordy Lanting met zijn snelle VW Golf 1 uit Jipsinghuizen, Jörgen Brunen met zijn Peugeot 206 Hotrod uit Ter Apel en Davind Bonnarens met zijn VW Corrado uit het Duitse Haren. En routiniers als Rijn Claij uit Vijfhuizen met zijn Peugeot 206cc met BMW krachtbron of meervoudig Nederlandskampioen Superklasse uit Dordrecht, Ad Monster, hij heeft dit seizoen nog wat moeite de de vele pk’s van zijn Ford Escort voorzien van V8 krachtbron goed op de baan te krijgen, maar mocht hij er nu in slagen dan kan hij zeker mee doen om de prijzen.



2.0 Hotrods

De 2.0 Hotrods blijven aan populariteit groeien. Met zo’n 20 deelnemers per wedstrijddag zijn de 2.0 Hotrods ongekend populair. En daarnaast zijn er inmiddels diverse aanmeldingen van nieuwe coureurs ontvangen waardoor de groep zich nog verder uit gaat breiden de komende tijd. In het algehele kampioenschap heeft Frank Nohring zijn koppositie moeten inleveren na de races in Posterholt en Venray tijdens het Pinksterweekend. Het is momenteel Niklas Klaka uit Gelsenkirchen die aan de leiding gaat. In de stand om het Int. NK Ovalracing is het nog wel altijd Frank Nohring uit Recklinghausen die aan de leiding gaat. Gevolgd door Rik van der Linden uit Tilburg en Sander van der Heijden uit Den Bosch.

National Hotrods

Jeffrey Zwiep heeft tijdens de eerste twee races van het seizoen bij de National Hotrods goede zaken gedaan. Met een maximale score heeft hij de leidende positie in het Nederlandskampioenschap stevig in handen. Johan Sanders uit Ter Apel kende eveneens een sterke seizoenstart en staat momenteel op een tweede positie in het Int. NK Ovalracing. Met zijn Ford Fiesta met VW krachtbron kijkt hij tegen een achterstand aan van 15 punten op de leider. Met routinier John van den Bosch uit Rosmalen eveneens in de top 3 zijn Zwiep en vd Bosch met hun Ginetta’s in zeer goede doen. Ook zullen er op 9 juni weer punten te verdienen zijn voor het overkoepelende kampioenschap van de NNHRG. Daarin deelt Johan Sanders de koppositie samen met Jeroen Kurvers. Hij is één van de limburgse coureurs uit het Longhorn team. De regerend kampioen bij de National Hotrods kent een beduidend lastige seizoensstart. Reimon Bos uit Noord Sleen viel tijdens manche 2 op Hemelvaartsdag uit, scoorde geen punten en kijkt daardoor tegen een behoorlijke achterstand aan. We vinden hem achter Mark Teuben uit Ter Apel en Merlin Beganovic uit Nieuw Weerdinge terug op een zesde positie in de ranglijst van het NK Ovalracing. Maar hij zal ongetwijfeld willen laten zien dat er nog steeds rekening met hem gehouden moet worden.

BMW Cup

Vijftien deelnemers stonden er afgelopen wedstrijd aan de start in de BMW Cup. Daar is het nog altijd Dennis van Veen uit Oude Pekela die de leiding in handen heeft. Equipe Bolk/Stoffers hebben de tweede positie in deze merkencup in handen. Hun achterstand op de leider is momenteel zestien punten. Daarachter volgen Rowen Snijder, Julian Philips en Bryan Jongbloed in deze merkencup. Marco Bontjer uit Tweede Exloermond is sinds de Hemelvaartsdagraces terug van weggeweest en wist direct indruk te maken door een tweede positie in het dagklassement binnen te halen.



Standaard 2000

In de Standaard 2000 heeft Ruben Schans it Nieuw Weerdinge tijdens de tweede wedstrijddag van het seizoen goede zaken gedaan. Door een tweede plaats en twee overwinningen heeft hij met zijn senlle Honda inmiddels een voorsprong van negen punten weten op te bouwen op naaste concurrent Daniel Birke. Hij ziet op zijn beurt drie coureurs die hem op de hielen zitten. Bas van der Straat uit Ter Apel volgt op drie punten van de nummer twee, Michael Birke heeft vijf punten achterstand en Equipe Brakels heeft slechts vijf punten achterstand op de nummer twee. Het belooft dan ook een fraai gevecht te worden met deze close puntenstand in het achterhoofd.

Bangerstox

De Bangerstox zorgen voor een ware sensatie op het ovale asfaltcircuit, met meer dan zestig deelnemers en waar contact tussen de auto’s is toegestaan staat het garant voor spectaculaire races op de korte baan. De coureurs in deze klasse strijden voor het NNO Bangerstox kampioenschap. Daarnaast is dit de laatste weddstrijd voordat de strijd om de Gouden Helm in de Bangerstox op 14 juli losbarst.

Saloon Stockcars

De coureurs uit de Saloon Stockcars reizen het hele land door om op de diverse circuits aan de start te staan. Dit seizoen zullen de coureurs het circuit in Ter Apel twee keer aandoen. We zien ze tijdens de finaledag namelijk nog een keer terug in Ter Apel. Met de stevige stalen bumpers wordt er volop contact toegestaan om zich een weg naar voren te creeren. Jeremy van der Kraats, Nick Antwerpen, Bart Wouters en Bas Haagen zijn enkele van de namen die vaak in Ter Apel aan de start staan. Ook dit seizoen zijn deze mannen in de top van de ranglijst terug te vinden op weg naar het overall punten kampioenschap in Nederland.



De races zullen zondag 9 juni om 11.30 uur van start gaan, alle klasses komen drie keer aan de start. De organisatie, maar ook de coureurs staat te trappelen om er weer een fantastische show van te maken voor de vele racefans die het ovalracen rijk zijn. Meer info over en tickets voor de wedstrijden zijn te vinden op www.ovalracing-terapel.nl

Ingezonden

Foto’s: Herman ten Broeke.