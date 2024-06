Westerwolde verliest na strafschoppen nacompetitiewedstrijd FC Oldemarkt

VLAGTWEDDE – Na een onvervalste nacompetitiewedstrijd met als afsluiting een ouderwetse strafschoppenserie, trok Westerwolde uiteindelijk aan het kortste eind in de ontmoeting met FC Oldemarkt. Nadat de gelijkopgaande wedstrijd na de reguliere speeltijd een eindstand van 4 – 4 kende, werd er in de twee keer vijftien minuten verlenging niet meer gescoord en moesten derhalve strafschoppen de beslissing brengen welke ploeg door zou gaan naar de volgende ronde. En toen doelman Albert de Hoop van FC Oldemarkt de zesde strafschop van Elroy v.d. Wester op eenvoudige manier wist te keren, was het Jesse Schokker namens FC Oldemarkt die met een rake strafschop het lot van Westerwolde bezegelde. Degradatie naar de vierde klasse was een voldongen feit voor de mannen van scheidend trainer Richard Streuding, die dan ook deze middag zijn laatste wedstrijd van de Vlagtwedder formatie coachte. Maar evenals de spelers en overige staf kon ook hij na afloop met opgeheven hoofd het strijdtoneel op De Barlage verlaten. Dit alles in de wetenschap dat FC Oldemarkt in eigen huis volgende week SC Makkinga treft en Westerwolde van een kleine, maar welverdiende kleine vakantie kan gaan genieten.

Aanvankelijk leek het er niet op dat deze nacompetitiewedstrijd een eindstand van 4 – 4 zou gaan kennen. Voor beide ploegen was het even aftasten en van echt gevaarlijke situaties voor beide doelen was dan ook geen sprake. Dat veranderde in de 30e minuut toen Wouter v.d. Vegt vanuit een sterk genomen hoekschop namens FC Oldemarkt met een geplaatste kopbal doelman Bas Boonman van Westerwolde voor de eerste keer deze middag het nakijken gaf: 0 – 1. Westerwolde zat niet lang bij de pakken neer en het was dan ook in de 34e minuut dat scheidsrechter Koning uit Winschoten de gelijkmaker in zijn boekje kon noteren. Met links schoot Sander van Hoorn de bal hoog in de verre hoek achter keeper Albert de Hoop: 1 – 1. En twee minuten later was het opnieuw raak voor Westerwolde. Na een prima lopende aanval werd de bal keurig terug gelegd op Bart Nieland die met een precieze schuiver de bal op de binnenkant van de paal mikte, waarna deze achter De Hoop viel: 2 – 1. Hiermee was de koek wat betreft treffers nog niet op, want op slag van rust werd Wouter v.d. Vegt na een simpel dieptepassje vrij voor doelman Boonman gezet en dus in staat gesteld de bal met een fraaie boog in het doel van Westerwolde te deponeren: 2 – 2. Niet lang hierna vond arbiter Koning, die samen met zijn neutrale assistenten het duel in goede banen wist te leiden, het welletjes en stuurde beide ploegen dan ook na een aantrekkelijke eerste helft naar de welverdiende thee.

Ook in de tweede helft kreeg het publiek een over het algemeen boeiend schouwspel voorgeschoteld. Uiteraard ging er links en rechts wel eens iets verkeerd, maar het scoreverloop en de daarmee samenhangende spanning vergoedden veel. Nadat in de 55e minuut Bart Nieland zijn vlammende volley van buiten de zestien net langs de verkeer de kant van de paal had zien verdwijnen, kwam Westerwolde vijf minuten later toch weer op voorsprong. Op snelheid rende René v.d. Laan op rechts langs zijn directe tegenstander en zijn afgemeten voorzet werd door Sander van Hoorn op juiste waarde geschat en van dichtbij liet hij zijn tweede treffer van de middag noteren: 3 – 2. Lang kon Westerwolde echter niet van de hernieuwde voorsprong genieten, want in de 68e was het Folkert Postma die alleen voor Boonman opdook en deze kans dan ook op bekwame manier afrondde: 3 – 3. Het publiek ging er nog eens goed voor staan, want voor een ieder was het duidelijk dat de laatste twintig minuten van dit open duel nog het nodige spektakel met zich mee zou gaan brengen. Voor de Westerwolde-aanhang was het dan ook een genot om te zien hoe René v.d. Laan recht voor het doel in de 71e minuut zich behendig van een tweetal Oldemarkt-verdedigers ontdeed en het speeltuig met een lage schuiver voor de vierde keer achter De Hoop deed ploffen: 4 – 3. Uiteraard was deze treffer voor Oldemarkt het sein in het restant van de wedstrijd alles op alles te zetten om met een gelijkmaker in ieder geval een verlenging af te dwingen. En in de ultieme slotfase lukte dat dan ook nog op knappe wijze. Ook nu werd na een goed lopende aanval de bal op rustige wijze terug gelegd en voor Jordy Kok was het niet al te moeilijk om in de 88e minuut de gelijkmaker in de vrije hoek binnen te schieten: 4 – 4. Dus was er extra speeltijd nodig om toch te kunnen bepalen welk team nog minimaal één keer op herhaling zou kunnen gaan.

In deze extra 30 minuten speeltijd werd het al snel duidelijk dat beide ploegen niet gewend zijn een dergelijke verlenging te spelen. Het ene krampverschijnsel volgde het andere op en het was dan ook zichtbaar duidelijk dat bij de meeste spelers de fut eruit was. Wel raakte invaller Merijn te Velde in de laatste minuut van de eerste verlenging nog wel de buitenkant van de paal waarna de bal over de achterlijn hobbelde. Gescoord werd er echter niet meer en moesten strafschoppen, meestal als een loterij bestempeld, dan ook uitsluitsel geven welke ploeg naar de tweede ronde van deze nacompetitie zou gaan.

Waarschijnlijk hadden beide teams in de voorbereiding op deze wedstrijd op het nemen van strafschoppen getraind, want de eerste vijf elfmeters werden door de aangewezen nemers feilloos binnen geschoten. Hoewel, de derde strafschop van FC Oldemarkt werd bijna een prooi voor Boonman, maar de jeugdige goalie wist zijn handen net niet voldoende achter de bal te krijgen. En toen de zesde penalty door Elroy v.d. West namens Westerwolde werd gemist, was het de eer aan Jesse Schokker spelers en aanhang van FC Oldemarkt een plezierige terugreis in de bus te bezorgen. Hij faalde niet en voor de ploeg uit de kop van Overijssel “was er wel iets te halen” en kon daarna dan ook het grote juichen beginnen. Voor Westerwolde nu een korte periode van uithuilen en uitrusten en dan maar proberen om overeenkomstig waarop FC Groningen dat lukte m.b.t. de eredivisie, binnen een jaar weer terug te keren op het niveau van de derde klasse. Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar moet uiteraard wel de doelstelling voor het nieuwe seizoen zijn met de nieuwe trainer Wessel Woortman.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Rudolf Riks © – Rik te Velde (68e minuut Merijn te Velde) – Tex van Kalmthout – Elroy v.d. West – Julian Smid (70e minuut Ben Ophof) – Kevin v.d. Laan – Bart Nieland – René v.d. Laan – Sander van Hoorn (75e minuut Ferdy Kuiper) – Frank Riks (80e minuut Harmen Huls)

Scheidsrechter: dhr. E. Koning

Aantal toeschouwers: 150

Amusementswaarde: 9

Ingezonden door HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing vindt u HIER