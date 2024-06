Atelier PRO Architekten ontwerpt nieuwe huisvesting gemeente Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 4 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WAT REGEN OF MOTREGEN | KOEL WEER

De lucht is allemaal wat vochtiger dan gisteren en het is daardoor grijzer en zwaarder bewolkt. En zo af en toe valt er wat regen of motregen. Veel valt er in eerste instantie niet maar het kan dus even druilerig zijn, meer kans op regen is er later in de middag en vooral vanavond. In totaal kan er ook een paar mm aan neerslag komen. Maximumtemperatuur vandaag 19 graden en een matige zuidwestenwind, kracht 3 tot 4.

Komende nacht valt er ook nog af en toe regen maar morgen is dat front door naar het oosten. Morgen overdag zijn er dan ook opklaringen. Het is dan droog en morgen-namiddag en morgenavond is het ook redelijk zonnig. Matige westenwind morgen en een maximumtemperatuur van 17 graden.

Van donderdag tot en met zondag is er ook nog wel wat zon maar er is dan weer meer bewolking met soms een paar buien. Maxima die tijd van 16 tot 19 graden, minimumtemperaturen rond 9 graden. Het relatief koele weer zet dus nog een tijdje door.