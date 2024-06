Buitententoonstelling ‘KIND VAN’ geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DAG MET FLINK WAT ZON | VOORLOPIG WEINIG VERANDERING

Na de regenperiode van vannacht is het vandaag een prima dag met flinke zonnige perioden, wat wolkenvelden, en natuurlijk stapelwolken die gaan ontstaan. Er komt een matige wind uit west tot noordwest te staan en het is niet warm want het maximum is maar een graad of 16.

En dat terwijl 20 graden nu gemiddeld is voor de maximumtemperatuur en de komende dagen blijven we daar ook ruim onder. 17 á 18 graden is de temperatuur voor morgenmiddag en daarna ook voor vrijdag en het weekend. Het weerbeeld geeft morgen en vrijdag weer iets meer bewolking met kans op een enkele kleine bui, maar de meeste tijd is het nog droog.

In het weekend is er een westen- tot noordwestenwind en dan gaat de kans op een bui iets omhoog. Lang duren die eventuele buien niet en er valt ook niet veel regen, maar in een bui zal het dan toch vrij koud zijn en is de zomer voor het gevoel ver weg. Ook begin volgende week is 20 graden waarschijnlijk nog even te hoog gegrepen.