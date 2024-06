Echtpaar Huisinga – van der Laan viert diamanten bruiloft

VLAGTWEDDE – Vandaag zijn Andries en Henny Huisinga 60 jaar getrouwd.

Vandaag is het 60 jaar geleden dat Andries Huisinga, geboren op 19 april 1940 te Vlagtwedde, en Hindertje (Henny) van der Laan, geboren op 24 juli 1938 te Tange, in het gemeentehuis van Stadskanaal in het huwelijksbootje stapten. Wethouder Giny Luth bracht hen, namens de gemeente Westerwolde, de felicitaties over en verraste het echtpaar met een ingelijste kopie van hun huwelijksakte.

Andries en Henny leerden elkaar bij Beijering in Vlagtwedde kennen. Volgens Henny kon Andries goed dansen. Het stel heeft zo’n vijf jaar verkering gehad. Nadat ze getrouwd waren hebben ze anderhalf jaar in een salonwagen in Onstwedde gewoond. Daarna betrokken zij hun huidige woning aan de Margrietstraat in Vlagtwedde.

De heer heeft 40 jaar bij Philips gewerkt. Mevrouw werkte voor haar huwelijk bij koekjesfabriek Branbergen (bekend van Bruintje Beer koekjes) in Musselkanaal. Later werkte ze in Vlagtwedde bij de toenmalige kousenfabriek en maakte ze de openbare lagere school van Vlagtwedde schoon. In de jaren 70 werkten ze beide in de weekenden bij de DOMBO bar, tegenover Beijering in Vlagtwedde. “Ja, daar heb ik heel wat karbonaatjes gebakken”, vertelde Henny. Het werk ging door tot in de kleine uurtjes.

Andries is nog altijd actief. Hij is lid van Gemeentebelangen Westerwolde, zijn tuin ligt er tip top bij, hij doet succesvol mee aan het klaverjassen en zet zich in bij de onderhoudsploeg van voetbalvereniging Westerwolde, waar hij jarenlang bestuurslid van was. Ook was hij vele jaren voorzitter van de Historisch TT Vlagtwedde. In 2020 ontving hij een Koninklijke Onderscheiding.

Het echtpaar heeft een zoon en een dochter en twee kleinkinderen.

Foto’s: Jan Glazenburg