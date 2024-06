Jan Bogema exposeert in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Vanaf maandag 1 juli is er in de bibliotheek van Ter Apel een expositie van het werk van Jan

Bogema. Bogema schilderde Groningse landschappen in uitgesproken kleuren, die het levendige karakter van de streek weergeven. De expositie is te zien tot en met september.



Jan Bogema (1939 – 2022) schilderde het Groningse landschap. Hij bouwde dat landschap op in intense kleuren, uitgesproken kleuren, harmonieuze en dissonante. Hij excelleerde daarin. De suggestie die van de kleuren uitgaat doet veel, niets staat op het doek stil, het enige rustpunt vormt een kerk of boerderij.



Jan had zich door het Groningse landschap laten betoveren, hij kende het door en door. En op de middelbare school in Warffum kwam hij al vroeg in contact met de internationale kunst van het expressionisme, via zijn leraar Ekke Kleima, die lid was van De Ploeg. Jan voegde zich hartstochtelijk en met meesterschap in die traditie.



Dat zijn werk zeer geliefd is blijkt uit de vele tentoonstellingen die hij heeft gehad, ook nu nog, zoals in september in de borg Verhildersum in Leens. Zijn werk is ook gebruikt in boeken, waaronder recentelijk dat van Ede Staal, en elk jaar in de Groninger spreukenkalender. Verder maakt het deel uit van menig privéverzameling.



Wat: Expositie Jan Bogema

Waar: Bibliotheek Ter Apel

Wanneer: 1 juli tot en met 28 september

Entree: Gratis