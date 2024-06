DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Tussen 26 mei en 1 juni zijn vanaf een weiland ter hoogte van Boenster Straße 66 vier bijenvolken gestolen. In elke kast zaten zo’n 450 bijen, dus totaal ongeveer 1.800 bijen weg. De schade wordt op 1.900 euro geschat.

Meppen

Op 29 mei is tussen 9.20 en 9.25 uur op de Ludmillenstraße in Meppen een persoon in een rolstoel aangereden. Dit gebeurde door een taxi die achteruit reed. De persoon in de rolstoel raakte gewond. De taxichauffeur is doorgereden. Hij was ongeveer 40 jaar met een slank postuur. De taxi was vermoedelijk een VW Caddy.

Papenburg

Op de Rheiderlandstraße in Papenburg is op 16 mei rond 13.20 uur scooter aangereden. Dit gebeurde door een personenauto. De bestuurder er van zag te laat dat de scooterbestuurder remde voor het rode verkeerslicht. Hij raakte bij de aanrijding gewond. De politie is op zoek naar de betreffende automobilist en getuigen van het ongeval.

Haren

Tussen maandag 22.30 en dinsdag 7.30 uur is bij een woning aan de Hanfeldstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Hierbij raakte een deur beschadigd. De schade bedraagt 200 euro.

In Haren zijn in de omgeving van de Nordstraße bouten in de wielen van een Fiat 500 losgedraaid. Ook is de wagen aan de gehele passagierskant bekrast. Het is niet duidelijk wanneer dit precies is gebeurd. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen.