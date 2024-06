Ruim tien locaties in Groningen openen hun deuren voor Academie Minerva’s Graduation Show 2024

GRONINGEN – Van 15 tot en met 20 juni presenteert Academie Minerva de jaarlijkse Graduation Show, dit jaar op meerdere locaties in Groningen. De nieuwste generatie kunstenaars, ontwerpers en kunstdocenten toont hun afstudeerwerk – het resultaat van hard werken, onderzoek, fascinaties, ervaringen en nieuwsgierigheid. Met de terugkeer van de Graduation Show in Groningen zijn ruim tien gratis toegankelijke locaties in de stad de toonkamer van prachtig werk van 170 afgestudeerden.

Heden, verleden en toekomst komen samen

Na twee edities in de regio zoekt Academie Minerva deze keer haar wortels in de stad weer op. Een nieuwe lichting kunstenaars vult diverse binnen- en buitenlocaties in Groningen. In een tijd van politieke verschuivingen en onrust in de wereld is brede steun voor de kunsten niet vanzelfsprekend. Academie Minerva zet zich in voor een kunstklimaat waarbij kunstenaars en studenten de ruimte krijgen te onderzoeken en reageren op wat er in onze maatschappij speelt. Dat kan met kleine en grote gebaren, over heel persoonlijke én heel brede onderwerpen. In de oude en nieuwe gebouwen van de academie, maar ook in verschillende galerieën en culturele instellingen verspreid door de stad, komen de individuele werken van deze nieuwe generatie kunstenaars samen met de tijd en context waarin ze geplaatst zijn en gaan daarmee nieuwe verbindingen aan.

Van AI tot oude ambachten

Van het beoefenen van traditionele ambachten tot het omarmen van cutting-edge technologieën en het onderzoeken van materialen en duurzaamheid. Er worden vragen gesteld over het individu versus het collectief. Het platteland treedt de stad binnen en andersom.Elk werk is de uitkomst van een onderzoekend maakproces en de reis die studenten de afgelopen vier jaar gemaakt hebben. Ze vormen een onderdeel van een kritische, meerstemmige gemeenschap die samenwerking, empathie en inclusie koestert als kernwaarden. De getoonde werken kunnen ontroeren, provoceren en mogelijk nieuwe perspectieven openen. Ze nodigen de bezoeker uit met een open blik rond te dwalen en zich te laten verrassen.

Openingstijden en locaties

De verschillende locaties zijn van 15 tot en met 20 juni dagelijks gratis van 12.00 – 20.00 uur te bezoeken. Op de openingsdag gaan alle deuren open voor publiek om 12:00 uur. Om 17:00 uur zijn er performances & drinks op locatie Terra aan Suikerlaan 51. Catalogi zijn verkrijgbaar op Academie Minerva en in Kunstpunt.

De Nieuwe Editie – Shop & Café

Dit jaar opent De Nieuwe Editie (DNE) de Winkel van de Graduation Show, in combinatie met een café. In het oude pand van La Cubanita aan het Zuiderdiep kun je genieten van allerlei hapjes die je smaakpapillen prikkelen. Bezoekers kunnen hier kunstwerken van afgestudeerde studenten bewonderen én aanschaffen. Op zaterdag en zondag kun je je eigen meegebrachte textiel laten zeefdrukken bij de Minerva Merchandise Express.

De Graduation Show 2024 is georganiseerd in samenwerking met: galerie with tsjalling, GRID, Kunstpunt Groningen, Museum aan de A, Noorderlicht, NP3 |MOBi, NP3 RE:Search:Gallery, Pictura, SPOT Groningen, Sign, en Terra MBO.

Op www.academieminerva.nl/gradshow is een digitale kaart te vinden met een overzicht van studenten en locaties.