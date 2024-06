Vierde editie van StartFest: GA! Maak werk van je toekomst!

SCHEEMDA – Op donderdag 27 juni vindt de vierde editie van StartFest plaats in de monumentale oude strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda. StartFest is het grootste werk- en ontwikkelevenement in Noord-Nederland, met 12 festivals verspreid over Groningen en Noord-Drenthe. De eerdere edities in Groningen, Appingedam en Assen waren een groot succes. Deze editie wordt georganiseerd voor inwoners van Oost-Groningen.

Iedereen is welkom op StartFest: van jong tot oud, wat de opleiding, werkervaring of achtergrond ook is. We kijken niet naar een CV, maar naar wat iemand kan. Op StartFest inspireren we bezoekers om hun talenten te ontdekken.

Opleiders, bedrijven, branche- en maatschappelijke organisaties laten zien wat ze te bieden hebben. Door doe-activiteiten inspireren we mensen om zich te ontwikkelen. Dit kan zijn (meer) werken, een andere baan, een opleiding starten, vrijwilligerswerk doen of een oriëntatie. Iedere stap is waardevol. Ruim 80 bedrijven en organisaties zijn aanwezig. Gidsen staan klaar om bezoekers te helpen hun talenten en mogelijkheden te ontdekken.

Donderdag 27 juni is iedereen welkom om gratis binnen te lopen in De Toekomst tussen 10.00 en 19.00 uur.

Er is veel te doen: praat met werkgevers en neem deel aan leuke doe-activiteiten. Zoek het hogerop met een hoogwerker, pak je kans met het Rad van Fortuin, kijk mee wat een servicemedewerker van een woningbouwvereniging allemaal doet, probeer allemaal dingen uit: branden en föhnen van dakleer, bekijk een rolstoelbus van binnen, fouilleer een pop, oefen met solderen, probeer een (nep)koe te melken, kijk door een onderwatercamera in een riolering, doe een opdracht in de installatietechniek of bekijk een werkbank of een besturingskast. Geniet van de beats van DJ Peter Mans Music. Doe mee aan een workout met Hans Gehrkens en zijn Workout Crew. En om de festivalsfeer compleet te maken zijn foodtrucks aanwezig.

Of volg workshops: leer hoe je gezien wordt op LinkedIn. Ontdek hoe fouten je kracht kunnen zijn. Luister naar een lezing van oud-profvoetballer Angelo Cijntje. Gebruik jouw skills om werk te vinden dat bij jou past. Of ontdek hoe je via scholing naar (ander) werk kan.

Wil je met de bus naar De Toekomst? De hele dag rijden er gratis bussen naar de festivallocatie in Scheemda. Er zijn opstapplaatsen in Musselkanaal (via Stadskanaal, Onstwedde, Nieuwe Pekela en Oude Pekela), Veendam (via Muntendam en Meeden), Ter Apel (via Sellingen en Vlagtwedde). Natuurlijk brengen de gratis bussen je ook weer terug naar deze plekken.

Voor meer informatie en updates over het programma en de bustijden, bezoek www.StartFest.nl of volg StartFest op social media.

StartFest is een initiatief van Werk in Zicht, het samenwerkingsverband van gemeenten, UWV en sociaal ontwikkelbedrijven in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. De festivals worden georganiseerd door diverse bedrijven, ondernemers, opleiders, bonden en brancheorganisaties. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen en de Europese Unie.