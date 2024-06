Buiten! Beachvolleybaltoernooi 2024 deze week van start

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER ZON | AANHOUDEND FRIS

Er is vandaag weer meer bewolking dan gisteren al zijn er ook nog wel enkele opklaringen, maar er is ook kans op een kleine bui of wat lichte regen. Dat is vooral vanmiddag, vanavond wordt het wat zonniger en dan is het nog vrij mooi weer. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en draait vanavond naar het noordwesten, de maximumtemperatuur is 18 graden.

Vannacht is het vrij helder met kans op grondmist of mistbanken, de temperatuur daalt tot ca. 5 graden. Dat wordt dus een koude nacht en dat ga je morgenochtend in de vroege uren ook merken. Maar veel zon is er morgenochtend niet, want de bewolking neemt dan weer toe en er is ook weer kans op een beetje regen. Morgenmiddag is het wisselend met wat zon en misschien nog een enkele bui, maximum 17 graden.

Het weekend lijkt ook afwisselend en een beetje koel te biljven met vooral zaterdag kans op een bui, de zondag lijkt droog te blijven. Het blijft ook redelijk fris met middagtemperaturen van 16 tot 18 graden. Zelfs volgende week lijkt daar niet veel beweging in te zitten, en ook niet in het algemene weerbeeld.