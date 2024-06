Ontdek de driewielfiets op 12 juni in Scheemda

SCHEEMDA – Doortrappen Groningen organiseert op 12 juni in Scheemda een ontdekdag over driewielfietsen voor senioren. Een driewielfiets is ideaal voor wie niet meer op een tweewieler durft te fietsen. Bijvoorbeeld omdat op- en afstappen lastig is of het evenwicht niet zo goed meer is. Wie wil weten hoe het is om op een driewieler te fietsen, is van harte welkom tijdens deze ontdekdag van de Fietsersbond. Het event vindt plaats bij de Eextahal van 13.30 tot 16.30 uur. Deelname is gratis.



De ontdekdagen van de Fietsersbond zijn onderdeel van het programma Doortrappen in Groningen. Doortrappen heeft als doel om senioren te stimuleren vaker te fietsen. Dit is tevens al enkele jaren speerpunt in landelijk en regionaal verkeersveiligheidsbeleid. Terwijl senioren met gezondheidsprogramma’s gestimuleerd worden om in beweging te blijven, is in ongevallencijfers een groeiend aantal ongevallen met de seniore fietser te zien. Doortrappen Groningen is in het leven geroepen om daar verandering in te brengen. Het project bestaat uit diverse leerzame en leuke fietsactiviteiten voor senioren.



Ontdekdag

Tijdens de ontdekdag van de Fietsersbond vertellen ervaren fietsdocenten je alles wat je moet weten over driewielers. De docenten zijn er ook om al je vragen over de fiets te beantwoorden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om je eigen fiets te laten ombouwen naar een driewielfiets. Neem je eigen fiets mee en laat je adviseren door de Fietsersbond over de mogelijkheden. Tijdens de ontdekdag zijn ook verschillende driewielfietsen beschikbaar, zodat je onder begeleiding een proefrit kan maken. Er is geen aankoopverplichting.



Vrijheid door een driewielfiets

Jan van der Veen bezocht vorig jaar een fietsclinic in Veendam en fietst sindsdien vol enthousiasme op een driewielfiets: “De overstap van een tweewieler naar een driewieler vond ik eerst een lastige keuze. Ik dacht: mij krijg je niet op zo’n fiets, want dat is voor invaliden. Maar ik wilde ook graag blijven fietsen. De Fietsersbond heeft mij goed geholpen en zover gekregen om een driewielfiets uit te proberen. En daar ben ik heel erg blij mee. Want waar ik eerst nergens naartoe kon, ga ik sindsdien weer lekker met de fiets op pad! “

Doortrappen in Groningen

Het programma Doortrappen is omarmd door de provincie Groningen en Verkeerswijzer Groningen. Alle Groningse gemeenten doen er aan mee. De fietsactiviteiten van het programma worden uitgevoerd door docenten van de Fietsersbond in samenwerking met Huis voor de Sport Groningen. Ze werken daarbij samen met allerlei (lokale) organisaties, instellingen en mensen die betrokken zijn bij (veilig) fietsen in Groningen.

Kijk voor meer informatie op www.doortrappengroningen.nl.